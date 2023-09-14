Почему двигатель не прогревается до рабочей температуры

Набившая всем оскомину история о необходимости прогревать мотор произрастает из великой экологической почвы: мол, молотить почем зря на холостых во дворе — экономически безобразно, да и для природы вредно. Поэтому извольте ездить на холодном, дожидаясь, пока масло прогреется и разойдется по «внутрянке» под нагрузкой. Да и вообще машину нужно каждые три года менять.

Мотор греть, конечно, нужно: при повышении температуры металлические элементы расширяются, зазоры доходят до рабочих параметров, а смазка разбегается по каналам и цилиндрам в спокойном, вернее, наименее нагруженном режиме работы. Более того: работа на холостом ходу, как и езда на непрогретом двигателе, способствует повышенному потреблению горючего. Опять же, сгорает не все, вылетая в атмосферу густым дымом из выхлопной трубы. Другой вопрос — а что, если автомобиль, особенно бензиновый, прогреваться совсем не хочет?

Причина нежелания ДВС переходить на рабочие температуры, как правило, скрывается под капотом. В трех случаях из четырех — в системе охлаждения. Первым делом, конечно, стоит проинспектировать пространство на наличие подтеков, а расширительный бачок — на жидкость. Есть она там или уже нет. Следующий шаг — радиаторная пробка и, собственно, сам охладитель. Они должны быть рабочими и герметичными.