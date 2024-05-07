Обратная «тяга»: что случится с машиной, если перепутать полюса аккумулятора

Автомобиль, как известно, достаточно сложная система, требующая профессионального обслуживания. Правда, существует ряд операций, с которыми, по идее, в состоянии справиться любой автомобилист. Например — с заменой аккумулятора. Однако и тут, как говорится, «возможны варианты».

Казалось бы, что может быть проще смены стартерной батареи в автомобиле? Да, тут нужна оговорка, что в некоторых авто она и правда требует некоторых специфических навыков и неплохой физической формы. Как, например, в ситуации с BMW, где штатный аккумулятор имеет габариты и вес двух-трех обычных, да еще и расположен под обивкой пола багажника. Но это частный случай.

В большинстве же автомобилей АКБ «гнездится» под капотом и обладает относительно небольшим весом, который способен поднять любой среднестатистический мужчина. Здесь с заменой старого на новое проблем нет: открутил клеммы, освободил «старичка» от фиксаторов, вытащил его долой, установил новую «батарейку», прикрутил клеммы на их законные места — и все!

Но вот на этом-то этапе и прячется порой «засада». Довольно распространенный случай — приобретение автовладельцем аккумулятора с так называемой обратной полярностью. То есть у которого «плюс» и «минус» поменяны местами, как на ТС ряда японских моделей. Более сложный в исполнении, но тоже вполне себе имеющий место быть вариант: поставить правильный аккумулятор неправильным образом — развернув его на 180º.

Результат обеих ошибок один: водитель подключает батареи к электросети авто не теми полюсами, перепутав «плюс» и «минус». Понятно, что для машины такой поворот событий ничего хорошего не сулит. Но что же именно произойдет, если перепутать клеммы?

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— Неправильное (обратное) подключение клемм может привести к повреждению внутренних элементов самого аккумулятора, включая его пластины и электролит. А также вызвать утечку кислоты, перегрев батареи и даже ее взрыв. Поврежденный аккумулятор чаще всего становится непригоден для дальнейшего использования и требует замены.

Кроме того, перепутанная полярность подключения грозит повреждениями электрическим компонентам автомобиля. Под угрозой оказываются датчики, реле, электронные модули управления и даже проводка. Обратное напряжение может сжечь предохранители, расплавить провода. В некоторых случаях ошибка подключения приводит к дорогостоящему ремонту или даже полной замене поврежденных частей бортовой электросистемы. «Зеркальное» подключение аккумулятора к сети автомобиля провоцирует выделение водорода внутри батареи и образованию взрывоопасной газовой смеси с кислородом. Что создает риск воспламенения и пожара, способного уничтожить весь автомобиль, — описал порталу «АвтоВзгляд» последствия подобной ошибки основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.