«Броня» крепка: 5 подержанных бюджетных седанов с самой надежной подвеской

Подвеска поддержанной машины — одно из самых проблемных мест с точки зрения надежности. Портал «АвтоВзгляд» выявил несколько моделей бэушных седанов, у которых реже всего случаются проблемы с узлами подвески.

— К автомобилям с пробегом, подвеска которых имеет продолжительный срок эксплуатации и не требует дорогостоящего ремонта, можно отнести такие модели как Renault Logan, Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Kia Rio и Skoda Rapid. Все эти машины очень востребованы на отечественном вторичном рынке, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

По мнению специалистов компании, подвеска Renault Logan может претендовать на звание самой надежной среди бюджетных автомобилей В-класса. В этих легковушках замена подшипников требуется только спустя 50 000 километров пробега, а выносливость амортизаторов не снижается на протяжении 100 000 км пробега.

Ford Focus в 2023 году вернул себе статус одного из самых продаваемых ТС на рынке бэушных транспортных средств. Высокий спрос на Focus разных лет выпуска обеспечен, в том числе, и надежностью подвески. Средний пробег между ее ремонтами составляет 80 000 километров. При этом «Фокус» отличается хорошей управляемостью, обладая отличными настройками амортизаторов, стабилизаторов и пружин.

Фото: globallookpress.com

Представитель японского автопрома — Mitsubishi Lancer — требует замены стоек и втулок стабилизатора только спустя 90 000-100 000 километров пробега, а нижних рычагов — через 150 000 километров.

У корейского Kia Rio подвеска также отличается надежностью и большей жесткостью по сравнению с представителями того же класса.

Чешский лифтбек Skoda Rapid имеет энергоемкую подвеску и даже в базовой версии оснащен пакетом опций для дорог плохого качества. Задняя подвеска имеет простую, надежную и выносливую конструкцию — с торсионной балкой. Срок службы сайлентблоков рычагов и втулок стабилизатора передней подвески — 100 000-150 000 км, опорных подшипников — примерно 100 000.

Худшими в вопросе долговечности подвески в классе можно назвать представителей французского автопрома, например, Peugeot — 207, 407 и 307, — считает специалист ГК «Альфа-Лизинг».