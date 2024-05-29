При каких условиях в жаркую погоду может взорваться автомобильный аккумулятор

Довольно многие люди с трудом переносят жару. И логично полагают, что для авто она тоже отнюдь не полезна. Кое у кого из автовладельцев даже есть серьезные фобии на эту тему. Некоторые, например, опасаются, что от жары может взорваться аккумулятор и спалить машину.

Тот, кто хоть раз надолго оставлял свой автомобиль летом на открытой стоянке под палящим солнцем наверняка помнит обжигающий жар, исходящий от кузова. Некоторые автовладельцы могут порассказать о том, как летом в оставленном на солнцепеке ТС у них взорвалась газовая зажигалка, баллончик какого-нибудь аэрозоля или что-то еще из этой серии.

И тут у многих возникает логическая цепочка: если в салоне от солнца бабахнула одна емкость, то под разогретым капотом вполне может взорваться какая-нибудь другая! Например, аккумулятор. Он же состоит фактически из набора пластиковых баночек, наполненных электролитом. Это на ходу все там хорошо вентилируется и охлаждается. А на стоянке — нет!

Особенно здорово подобные фобии развиваются после летних автомобильных путешествий куда-нибудь на юг России или в Закавказье. Там летом такая «духовка», что порой удивляешься: как этому противостоит автомобильный пластик? А уж аккумулятор — и подавно!

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— Автомобильный стартерный аккумулятор из-за летней жары взорваться, в принципе, может. Но для этого надо долго и настойчиво пренебрегать обслуживанием и авто, и АКБ. На моей памяти таких случаев уже давно не было. Припоминаю инциденты подобного рода на древних «Жигулях». Для этого реле регулятора, установленное на генераторе, должно выдавать напряжение более 14.4 вольт. Аккумулятор должен быть старый: с осыпавшимися пластинами, а штатные крышки «банок» должны быть лишены клапанов. Либо последние не работают, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов.

— То есть аккумулятор закипает, а выделяющемуся при этом водороду некуда деться и он остается в объеме АКБ. Итог подобного безобразия — взрыв и пожар. Вывод из вышесказанного следующий: на исправный аккумулятор при нормальном состоянии остального электрооборудования автомобиля типичные факторы летней погоды негативного воздействуют не оказывают, — продолжает наш эксперт. — Просто следите за состоянием АКБ, генератора и электропроводки. В частности, грязные клеммы из-за большого тока и плохого контакта могут сильно нагреваться, провоцируя огнеопасные инциденты.

А еще имейте в виду, что нештатное электрооборудование, в особенности установленное «специалистами», у которых руки растут из непонятного места, также может спровоцировать «пожарно-взрывные» проблемы под капотом...