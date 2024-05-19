Супер-скотч для ремонта машины: как сделать липкую ленту еще круче

Как известно, изолента и проникающая смазка при ремонте автомобиля, да и не только — наше все, тем и живы. Однако с начала девяностых в основу жизнедеятельности населения и функционирования промышленности заложен еще один важнейший элемент — скотч. Треск отрывающейся липкой ленты — характерный звук, без которого уже невозможно представить ни ремонт, ни упаковку, ни путешествие. Но есть способ сделать скотч еще более надежным крепежным средством, о котором мало кто знает. Портал «АвтоВзгляд» обязан исправить эту досадную оплошность.

Рваные кеды и сломанный бампер, трещину в лобовом стекле и разбитую фару, картонную коробку и знаменитую клетчатую сумку у нас принято «ремонтировать» и «усиливать» одним и тем же материалом: скотчем. Километры липкой ленты хранятся в каждом доме — что «подклеить» найдется всегда, независимо от направления жизнедеятельности.

Здесь и ремонт автомобиля, и домашняя «стройка», и отправка почты, и сборы в отпуск, во время которых одна из сумок обязательно даст слабину. Откройте верхний шкафчик на любой кухне от Калининграда до Владивостока и обнаружите тот самый моток. Да не один. Но иногда естественной заводской «липкости» скотчу не хватает: требуется особо крепкий и стойкий вариант.

В народе бытует мнение, что фирменный скотч фирмы 3М, которая, собственно, и разработала эту усладу для россиянина, способен на большие подвиги, чем рыночные подделки. Однако, выбирают всегда последние — оно дешевле и доступнее, а взращенное на генном уровне и впитанное с детства «и так сойдет» дополнит полученный результат до приемлемого.

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Впрочем, бывают случаи, когда «особый держак» необходим безоговорочно, а найти его негде. Не справляется даже профессиональная липкая лента. Для таких, казалось бы, безвыходных ситуаций, те же волшебники разработали специальное средство, о котором у нас пока мало кто знает. А ведь оно, снадобье «на черный день», давно продается на всех отечественных маркетплейсах.

Имя ему — праймер 94EF он же primer 3M, представляющий собой усилитель адгезии для липкой ленты. Проще говоря, это состав, усиливающий свойства клеевого слоя. Продается он в небольших упаковках по приемлемой цене и позволяет в особо сложных и требовательных ситуациях значительно повысить свойства скотча: последний куда лучше и крепче пристанет к поверхности.

Естественно, в момент отделения пластика останутся «последствия» в лице остатков клея и липкой ленты, которые потом невероятно сложно убрать, но сам крепеж будет очень надежен. Например, собранный таким образов поломанный бампер продержится намного дольше, независимо от количества осадков и последующих столкновений с бордюрами и другими участниками дорожного движения.

Тоже самое можно сказать и про лобовое стекло или люк: заклеенная скотчем «с добавкой» щель куда активнее будет противостоять непогоде, чем просто залепленная липкой лентой. И как мы раньше жили без таких достижений химической промышленности?