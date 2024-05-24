Любовь к открытым окнам: почему кондиционер в машине нужно включать регулярно

Системой кондиционирования оснащается абсолютное большинство современных автомобилей, комфортная температура в салоне уже вошла в привычку. Однако большинство водителей и автовладельцев так и не научилось правильно пользоваться кондиционером, дабы избежать его выхода из строя раньше срока. Ремонт — дорогой, сложный, трудо- и времязатратный. Как его избежать? В чем же секрет, о котором многие не знают? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Отыскать сегодня автомобиль без «кондея» — та еще задачка. Даже, LADA Granta этой давно уже не премиальной опцией оснащена. Давайте начистоту: технологии «сто лет в обед», а принцип устройства простейший, специалистов из Сколково привлекать не требуется.

Начиная с конца «девяностых» и по сегодняшний день система кондиционирования стала активно обживаться в среде российских автомобилистов, наращивать количественное и качественное присутствие. Качественное — это, конечно, про климат-контроль, в основе которого лежит все тот же кондиционер. Но без коллизий, как водится, не обошлось.

Основной элемент любого кондиционера, будь то автомобильного или домашнего, это компрессор. Все остальное — механика по большей части: и осушитель, и трубки, и отстойник, и радиатор. Система представляет собой замкнутый контур, по которому ходит газ: одно небольшое, порой и глазу незаметное отверстие — и приехали. Вернее, вспотели.

Казалось бы — устройство на уровне «гвоздь сотка». Но мало кто из водителей знает, что в составе заправки для кондиционера есть не только газ, но и масло, которое призвано смазывать внутренние элементы и противостоять коррозии. Маслом же маркируются все протечки для простоты их поиска.

Фото globallookpress.com

Борис Панфилов, специалист «Альфа Мотор Групп», рассказал интересную особенность системы кондиционирования, о которой раньше, стыдно признаться, особо и не задумывались: при долгом простое масло оседает и скапливается, что обязательно скажется на работе всей системы.

— Кондиционер устроен так, — напоминает специалист, — что масло разбивается на мельчайшие капли, буквально в пыль, и в таком виде циркулирует по всему контуру вместе с газом. Если включать кондиционер слишком редко или не пользоваться вовсе, то масло просто осядет и превратиться в лужу, разбить которую до мельчайших частиц уже не выйдет. И будут проблемы: вплоть до выхода из строя того самого компрессора.

Вывод, собственно, прост: независимо от температурных пристрастий пассажиров, а так же тяге к открытому окну — понимаем и поддерживаем, все по летней погоде соскучились — кондиционер в автомобиле надо периодически минут на 10-15 запускать. Просто погонять, проверить его исправность и заставить «заправку» циркулировать по закрытому контору. Тогда и только тогда вся система прослужит долго, — подчеркивает наш эксперт.