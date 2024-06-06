Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля

Воздушный фильтр — копеечная деталь, которая по умолчанию меняется на каждом ТО. Не так ли? Но внимательное изучение подкапотного пространство LADA Niva Legend поставило обозревателя портала «АвтоВзгляд» в тупик: на корпусе фильтра черным по черному написано — замена каждые 30 000 км. Так когда же надо менять «расходник»? Как привыкли или «по заводу»?

Автовладельцы в России, да и по всему земному шару, делятся на две категории: обслуживаю по рекомендации завода и обслуживаю, как считаю нужным. Пересечений у двух этих направлений содержания автомобиля немало, но есть и коренные расхождения. Яркий пример — LADA Niva, «Нивушка», легенда и культ, которых по российским дорогам можно насчитать сотни тысяч, не сходя с одного места. Как их обслуживают? Да по всякому: и в фирменных ДЦ, и в профильных СТО, и в гаражах, и прямо около дома — это ж «Нива»!

Регламент работ тоже изумления не вызывает: каждый год или каждые 10 000 масло и фильтры, по мере износа, загрязнения или достижения 30 000 км — свечи. Плюс-минус так же — колодки и тормозные диски. Все остальное — как сломается. Механизм прост и ремонтопригоден, как завещали сумрачные гении советской инженерии.

Вместе с ценами на запчасти — это главное достоинство авто, за которое можно простить и недостаток комфорта, и некоторые технологические особенности, и суровый, высеченный в веках и вехах дизайн. Однако, намедни возник неловкий момент: изучая подкапотное «Легенды» в автосалоне, на глаза попался кожух воздушного фильтра, на котором было высечено, вернее, выштамповано немыслимое — «смена фильтрующего элемента через каждые 30 000 км». Серьезно?

Фото портала АвтоВзгляд.

Без воздуха горючее не воспламенится, какую искру не подавай: кислород необходим для горения, следовательно, для воспламенения бензина в цилиндрах, без которого движения вперед не будет. Чай, не «электричка». Забитый воздушный фильтр приводит к неприятному последствию: мотор будет «богатить», компенсируя недостаток кислорода горючим. А так же троить, кряхтеть и хуже заводиться.

Если «Тойота» нуждается в смене фильтра каждые 10 000 км, «Митсу» — каждые 15 000 км, то «Нива» — каждые 30 000 км! При стоимости самого элемента в 299 рублей. В чем логика, спрашивается, и кого слушать? Эксперт Борис Панфилов, специалист по ДВС «Альфа Мотор Групп», рекомендовал менять даже чаще, чем 10 000 км:

— Воздушный фильтр в наших условиях забивается достаточно быстро: дороги пыльные, вот сейчас пух тополиный летит, поедем на речку — вот вам и песок, а осенью — листья попадут. Фильтр забивается, мотор начинает недополучать воздух, инжектор будет менять воздушно-топливную смесь: горючего уйдет больше, свечи покроются нагаром и многое-многое другое пойдет не по задуманному. Стоит оно того? Конечно, нет. Более того, в городском, тяжелом для автомобиля ритме эксплуатации, надо наоборот вдвое чаще делать ТО, если есть желание долго ездить на машине. А уж фильтр воздушный точно менять не реже 10 000 км! А лучше — чаще, это актуальная инвестиция в ресурс мотора, — уверен наш эксперт.