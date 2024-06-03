Что будет с двигателем, если менять в нем масло вдвое реже, чем рекомендовано

Для многих автовладельцев высокое качество масла в двигателе — непреложная необходимость. На другом полюсе этого вопроса находятся автомобилисты, вообще не помнящие, когда в последний раз моторы их машин видели свежую смазку. Причем и те, и другие без видимых проблем подолгу эксплуатируют свои ТС в однажды избранном режиме. Неужели и правда нет ничего страшного в намного более редкой, чем положено замене лубриканта?

Некоторые автоэксперты сравнивают значимость замен масла в двигателе с процедурой регулярной смены постельного белья. Однажды проспишь месяц на простыней в течение месяца — ничего страшного, скорее всего, не случится. Но если делать это постоянно, вероятность возникновения последствий для здоровья более чем велика. Примерно также и с маслом в моторе.

Для более-менее современных моделей авто производители, в среднем, устанавливают период замены смазки в районе 10 000-12 000 километров пробега. Для некоторых семейств двигателей межсервисный интервал расширяют до 15 000 километров.

Когда автопроизводитель утверждает, что его двигатель при заменах масла на 15 000 км будет себя чувствовать также прекрасно, как и другой мотор, у которого смазка меняется через каждые 10 000 километров, автовладельцу остается лишь принимать это на веру.

Факты же таковы, что большинство современных силовых агрегатов гражданских легковых авто имеют достаточно сходные параметры работы. А при их изготовлении используются примерно одни и те же технологии. И возникает вопрос: как может фактически один и тот же механизм удовлетворительно функционировать при межсервисных интервалах, различающихся в полтора раза?

Как бы то ни было: что же все-таки случится, если мы не поменяем масло в двигателе на 15 000 километрах пробега? А потом не удосужимся выполнить ТО и на 20 000 километрах... И на 30 000... Как на такое издевательство отреагирует движок, рассказывает гендиректор компании «РусМото» Владислав Давыденко:

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— Допустим, мы взяли нормальный исправный двигатель (например от АВТОВАЗа), залили туда приличного добротного масла и забыли его там на 30 000 километров пробега. Но при этом не корчим из себя Федерико Алонсо на каждом светофоре.

В этом случае есть хороший шанс, что мотор переживет подобные издевательства без всяких для себя последствий. Я не призываю так поступать, но, тем не менее, вероятность беспроблемного исхода подобного эксперимента очень велик.

И если уж вышло так, что по какой-то причине вы надолго забыли масло в моторе, далее ему потребуется хотя бы пара циклов более частой (чем рекомендовано) смены смазки — через каждые 2000-3000 километров. Этого будет вполне достаточно, чтобы свежий лубрикант со свежим пакетом моющих присадок хорошенько прочистил изнутри двигатель и посмывал грязь и отложения с тех мест, где образовались залежи.

Но! Если мы имеем дело с мотором, имеющим удельную мощность 100 л.с. и выше на один литр рабочего объема, такая схема не работает. Высокофорсированный мотор не потерпит подобных издевательств и потребует капремонта, — считает Владислав Давыденко.