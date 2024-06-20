Ржавеет и глючит: чего ждать владельцу от подержанного Chery Tiggo 4

За время присутствия кроссовера Chery Tiggo 4 на российском рынке с ним познакомилось изрядное количество автовладельцев, которые могут теперь многое рассказать о нюансах владения подержанной «четверкой». Да и профессионалы узнали достаточно о всех плюсах и минусах автомобиля.

Одна из самых массовых моделей в линейке Chery на отечественном рынке — компактный кроссовер Tiggo 4. Эта переднеприводная машина стала для многих наших сограждан первой в жизни новенькой иномаркой. Правда, сейчас о новых «колесах» подавляющее число россиян не решается даже задумываться. В качестве альтернативы им люди рассматривают подержанных «китайцев».

Бэушный Tiggo 4 в этом смысле — не самый плохой вариант. Модель, повторимся, присутствует на рынке достаточно давно. Это значит, что, во-первых, мало кто со стороны (соседи, например) уловит разницу: три месяца твоей «ласточке» от роду или три года. А во-вторых, достаточно долгая история этого SUV позволяет заранее получить представление о его типичных особенностях эксплуатации, «болячках» и прочих нюансах. И в-третьих, машину хорошо знают не только ремонтники официальных дилерских центров, но и персонал независимых СТО.

О светлых и темных сторонах владения подержанным Chery Tiggo 4 портал «АвтоВзгляд"попросил рассказать руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

Фото Chery

— Даже стандартная версия Tiggo 4 радует обширным перечнем опций. Качественно собранный салон и симпатичный экстерьер делают модель привлекательной для тех владельцев, кто «любит глазами». Однако даже несмотря на хорошую настройку подвески, некоторые автомобилисты могут счесть ее у Chery Tiggo 4 излишне жесткой, особенно при движении по неровным дорогам.

Кроссовер даже после нескольких лет эксплуатации продолжает производить впечатление гармоничного и собранного автомобиля. Но как и к любой технике (особенно родом из Китая) у пользователей к Tiggo 4 есть претензии. Одна из них — быстрое появление ржавчины в местах сколов краски на капоте. Это объяснимо, поскольку и он, и крыша, в отличии от остальных частей кузова, не оцинкованы. Владельцы решают эту проблему, обтягивая их защитной пленкой.

Встречаются также жалобы на «закусывание» рулевого колеса в «нулевом» положении на высоких скоростях. Это опасно, поскольку водитель, с усилием борясь с непокорной «баранкой» при необходимости перестроения, рискует «перерулить» и спровоцировать аварию.

Одно время эксплуатанты Tiggo 4 жаловались на сильные посторонние вибрации кузова, возникающие, когда автомобиль начинал движение с места и обороты двигателя переваливали за 1000. Выяснилось, что виновата в этом явлении некачественная установка защиты картера, что легко «лечится» на СТО.

Ранние экземпляры Chery Tiggo 4 имели (и, видимо, имеют) специфическую прошивку блока управления двигателем. Из-за нее при температурах ниже 5Cº после запуска мотор начинает отчетливо «троить», а на приборной доске в этот момент мигает значок «check engine». Но стоит выключить двигатель и сразу же запустить его заново, как проблема исчезает,— считает эксперт.

В целом же трехлетний, скажем, Chery Tiggo 4 — вполне достойная модель, если подходить к вопросу ее покупки «с открытыми глазами». К тому же подержанная «четверка» заметно дешевле моделей-конкурентов аналогичного возраста. Трехлетний Tiggo 4 в хорошем состоянии можно приобрести сейчас примерно за 1,5 млн. рублей, а при покупке Haval Jolion и Geely Coolray следует ориентироваться на ценники 1,8-1,9 млн. рублей.