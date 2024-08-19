Коварная защита: почему не стоит обклеивать авто специальной защитной пленкой

Почему в последнее время стало более чем популярно оклеивание машин защитными пленками? Стоит ли на само деле овчина выделки? И не связан ли рост популярности этой услуги с «чудесами» китайского автопрома? Ответы на эти и другие вопросы, посвященные защите лакокрасочного покрытия личных транспортных средств, нашел портал «АвтоВзгляд».

Оклеивание автомобиля защитной антигравийной пленкой (Paint Protection Film, PPF), именуемой иногда пафосно и безосновательно «бронепленкой», стало в России довольно популярной процедурой. Считается, что такая мера помогает защитить ЛКП машины от целого ряда негативных внешних факторов и даже отчасти облегчить ее эксплуатацию.

Мол, это надежная защита и от сколов-царапин, и от агрессивных химических веществ, включая не только дорожные реагенты, но и птичий помет, и даже от вредного воздействия ультрафиолета. Причем фирмы, специализирующиеся на этой ниве, сейчас весьма активно призывают оклеивать новые китайские автомобили.

Ведь по мнению их пиарщиков, у машин из КНР зачастую более тонкий слой краски-лака, чем у их «сородичей» из ЕС, Японии, США. Мол, в Китае, как нигде, экономят на материалах, снижая производственные затраты. И подобная «бережливость» автостроителя негативно влияет на устойчивость лакокрасочного покрытия «поднебесных» ТС к повреждениям.

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Честно говоря, официальной (и замерами подтвержденной) статистики о слабости китайского подхода к окраске автомобилей в России пока нет. Хотя различного рода опасения на сей счет действительно имеются у подавляющего числа наших с вами соотечественников. Поэтому, наверное, лучше перестраховаться.

Но как решить проблему правильно? Приехал в профильный сервис, заплатил, обклеил, сэкономил. Никаких недостатков, сплошная выгода? Не совсем так. И дело не только в том, что для качественного оклеивания автомобиля, помимо опыта мастеров, собственно пленки, всевозможных чистящих средств и глины для очистки лакокрасочного покрытия, а также специальных инструментов, необходимо специально подготовленное помещение со стабильной температурой не ниже +20 градусов и хорошей циркуляцией воздуха. Ведь если под пленку попадет хоть немного пыли, то она не продержится долго: просто отклеится.

Дальше — больше. Для плотного нанесения пленки на все элементы кузова может потребоваться снятие некоторых из них. А это означает риск механических повреждений, которые сведут на нет все усилия. Но пленка, даже полиуретановая, не скроет уже имеющиеся на поверхности повреждения — вмятины и глубокие царапины. Наоборот, такие дефекты вначале придется устранять и только после этого оклеивать автомобиль. Выходит, малейшая оплошность в ходе таких работ сводит на нет все усилия.

Но главное: даже самая лучшая пленка прослужит максимум четыре-пять лет. Да и то при условии, если парковать машину в крытом гараже, а на открытой стоянке — каждый раз накрывать. Для придания пленке долговечности можно нанести на нее керамическое покрытие, но это может обойтись довольно дорого.

И в любом случае пленка не прослужит так же долго, как качественная покраска, то есть обычное лакокрасочное покрытие. А для ремонта поврежденного элемента может потребоваться полное переклеивание всего кузова, поскольку новая деталька на замененной детали будет визуально резко отличаться от пленки на других элементах. Кстати, стоимость полного качественного оклеивания в профессиональной студии в зависимости от класса автомобиля и модели может достигать 500 000 рублей.

Так что защищать таким образом автомобиль или нет — вопрос не такой простой, как может показаться, и таит в себе очевидные подвохи, способные лишить процедуру малейшего смысла. Особенно, если автовладелец решит сэкономить, выбрав дешевое покрытие. Напомним, что лучше всего защищает ЛКП «ласточки» дорогая полиуретановая пленка, а не ее виниловый заменитель.

— Дело в том, что при низких температурах близкая по своим свойствам к резине полиуретановая пленка не теряет своих защитных способностей, тогда как виниловая, структура которой ближе к пластику, становится очень хрупкой. Яркое солнце ей тоже противопоказано — быстро выцветает. А под действием дорожных реагентов виниловое покрытие желтеет, — объясняет ситуацию генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. — Недорогую пленку из винила, пришедшую в сферу автоуслуг из рекламной индустрии, используют именно для «красоты».

Но эта «красота» и без сильных температурных перепадов держится не очень долго: пленка довольно быстро теряет цвет, трескается. А вот удалять ее сложнее, чем полиуретановую: в процессе эксплуатации, повторю, винил мутнеет, и после его удаления те участки покрытия, что находились под ним, будут сильно отличаться от оставшихся, — гпредупреждает наш эксперт.