Зачем «прошаренные» водители возят в машине обычный шариковый дезодорант

Практически каждый из нас на ежедневной основе использует дезодорант, нейтрализующий естественные, но неприятные запахи, вызванные чрезмерной потливостью. Однако помимо прямых своих обязанностей антиперсперант способен выполнять и другие, не менее, если не более полезные функции. О самых любопытных «мокрых» лайфхаках расскажет портал «АвтоВзгляд».

Раз уже речь идет о средстве для поддержания гигиены, то с нее, собственно, и начнем. Отправляясь в поездку на автомобиле, шариковый дезодорант, поверьте, может неплохо выручить. Скажем, он отлично подойдет для купирования «мозольных» проявлений в виде болезненных ощущений в пятках и на пальцах ног. Согласитесь, то еще удовольствие.

Как только вы почувствовали первые признаки неприятности, связанные с трением ног в неразношенной или неудобной обувке, смажьте кожу в критических местах роликом, который образует защитную пленку и предотвратит болезненные последствия.

Кроме того, антиперсперант в мгновение ока заблокирует неприятный запах, идущий ног, что особенно актуально в дальнем автопутешествии. Как известно, в тапочках ездить за рулем неудобно, да и попросту небезопасно, ибо «шлепки» могут слететь и угодить аккурат под педали управления машиной. Смажьте стопы дезодорантом, и он послушно скроет досаждающий «аромат» от кроссовок или ботинок, превращающихся на жаре в источник вони и испорченного настроения.

Фото: АвтоВзгляд

Мокрая спина, вызванная длительной поездкой, тоже ситуация не самая эстетичная. Особенно, если в машине установлены кожаные кресла, и еще хуже — отсутствует система кондиционирования. Избежать приклеенной к позвоночнику рубашки или футболки поможет дезодорант, который следует нанести деликатным слоем на чистую кожу спины. Действительно важно это сделать до возникновения пятен на одежде, а не после. Ведь средство защищает кожу от появления пота, но никак его не ликвидирует.

А еще антиперсперант станет прекрасным лекарством от укусов комаров и прочих насекомых. Соли алюминия, имеющиеся в составе большинства современных дезодорантов, довольно быстро снимают зуд и раздражения на коже. Помимо прочего, «дезик» может стать отличным помощником в хозяйственно-дорожных целях.

Им легко нивелировать скрип дверных петель, обработать резиновые изделия и уплотнители для лучшего контакта и прилегания, смазать личинки замков и колесные гайки, а также собрать мелкий сор с напольных ковриков. Скажем больше: не спешите выбрасывать пустой флакон от гигиенического средства. Его можно использовать и в дальнейшем. К примеру, предварительно вынув шарик, залить вовнутрь жидкое мыло, которое уж точно пригодится в дороге, особенно если затяжной вояж запланирован с детьми. Наконец, задействовать в виде чехла для хранения мелочевки в ящике для инструментов. Не благодарите!