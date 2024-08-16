2 неожиданных способа влияния на дилера, отказывающегося чинить гарантийное авто

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются хозяева китайских машин при обслуживании и ремонте — даже гарантийном — своих авто, хорошо известны. Это и нехватка запчастей на складах производителя и дилера, как и собственно каталогов деталей; и отсутствие мануалов по сервису; и дефицит опытных автомехаников. В итоге автовладельцу, оставшемуся из-за внезапной поломки «поднебесного железного коня» без колес на долгое время, не остается ничего иного, как судиться с автопродавцами, нередко требуя вернуть деньги за купленную «повозку или обменять ее на другую. Но есть, оказывается, и другие варианты.

Как правильно вести юридическую тяжбу в этих печальных случаях, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Однако дело это долгое и муторное, требующее серьезных (и подчас — немедленных) расходов на автоюристов-адвокатов. Нет, если дело будет выиграно, финансовые потери ответчик возместит. Но когда это еще будет, да и будет ли вообще...

Одним словом, сутяжничать не хочет никто, но машина-то стоит на приколе! Есть из этой ситуации иной выход, кроме как обращения к Фемиде? Эксперт портала «АвтоВзгляд», начальник автоколонны ГК «Семья» Павел Филимонов считает, что в подобных случаях весьма стоит попробовать нестандартные способы воздействия на дилера.

— Если вы не хотите идти в суд, — говорит г-н Филимонов, — то можно попытаться воздействовать на оппонента весьма неожиданно для него. Но даже решившись на те методы воздействия, о которых я расскажу ниже, вам на первом этапе все же предстоит предпринять те же шаги, что и при начале чисто юридического пути решения этой задачи.

Фото globallookpress.com

Итак, документируйте проблему, собирайте доказательства, записывайте все связанные с ремонтом детали. Это включает в себя даты обращения в сервис, имена сотрудников, которые принимали ваше обращение, и причины, по которым ремонт не был выполнен. Фотографируйте все бумаги, сохраните копии всех связанных документов, таких как отчеты о неисправностях, квитанции о передаче автомобиля в сервис, и переписку с дилером. В любом случае, вся эта «бухгалтерия» пригодится при обращении в судебные инстанции.

Но перед этим, во-первых, используйте такой способ давления на дилера, как социальные сети. Расскажите в них о вашей ситуации, чтобы привлечь внимание общественности. Юрлица, опасаясь репутационных рисков, часто быстрее реагируют на негативные отзывы в интернете. Так что используйте в этой «битве» обзорные сайты и форумы, оставьте свои отзывы о вашем опыте взаимодействия с конкретным ДЦ на любых площадках в Сети. Поверьте, нередко это очень хорошо работает.

Во-вторых, свяжитесь с российским представительством автопроизводителя. Это несложно, так как необходимая контактная информация имеется на его официальном сайте. При этом приложите к обращению не только официальную жалобу со всеми собранными документами, но и перечень ваших постов в интернете. Автостроителям (и китайским — особенно) такое паблисити крайне не нравится, и они нередко делают все, чтобы разойтись с таким строптивым клиентом быстро и по-хорошему, — уверен наш эксперт.

Фото globallookpress.com

Разумеется, предложенные им варианты — не панацея и могут не сработать. В этом случае Павел Филимонов предлагает использовать альтернативные варианты ремонта. Скажем, обратиться к другим дилерам и авторизованным сервисным центрам чтобы узнать, могут ли они помочь в решении вашей проблемы.

Не стоит в нынешние времена сбрасывать со счетов и неофициалов. В некоторых случаях вполне допустимо обратиться к независимым СТО, которые имеют квалификацию и опыт в ремонте вашего автомобиля. Но тут надо убедиться, что они имеют доступ к оригинальным запчастям и разрешение от производителя, если это требуется.