Автоэксперт объяснил, чем может быть опасен для автомобиля бензин АИ-92

Некоторые водители, желая сэкономить на горючке, заливают в топливный бак вместо рекомендованного АИ-95 бензин с меньшим октановым числом — то есть АИ-92. И даже не подозревают, что это может быть крайне опасно для силового агрегата.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук подчеркнул, что АИ-92 в принципе подходит для большинства современных моторов, и его можно использовать вместо «девяносто пятого». Однако — в исключительных случаях. На постоянной же основе заливать «девяносто второй», если рекомендована горючка с более высоким октановым числом, опасно.

Самое безобидное, что может случиться из-за постоянного использования менее «качественного» топлива — снизится мощность двигателя и повысится его «прожорливость». В худшем — на клапанах образуется нагар, повредятся поршни и блоки цилиндров, ухудшится работа системы впрыска. Кроме того, велика вероятность детонации, что тоже не сулит силовому агрегату ничего хорошего.

— Поэтому нужно следовать рекомендациям производителя автомобиля по выбору топлива, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чего категорически нельзя делать при удалении воды из бензобака автомобиля.