Вода в бензобаке машины: что категорически не стоит делать для ее удаления

Наличие воды в топливном баке автомобиля не является чем-то экстраординарным. Автомобилисты знают, что в небольших количествах эта субстанция присутствует там всегда и оказывает пагубное влияние на транспортное средство лишь спустя довольно продолжительное время. Однако если ничего не предпринимать, не исключено возникновение серьезных неисправностей здесь и сейчас. Но тут надо действовать с умом, а не следовать советам диванных экспертов. О том, каких «лайфхаков» стоит остерегаться при удалении H2O из бензобака, чтобы не навредить машине еще больше — в материале портала «АвтоВзгляд».

Чтобы избежать коррозии внутренних стенок бензобака и других проблем, связанных с топливной системой, автомобилисты удаляют воду из топливного бака прибегая, как правило, добавляют в бак специальные влаговытесняющие составы или демонтируют его для тщательной промывки.

— Для удаления воды, на мой взгляд, лучше всего подходит «Жидкость-И АЛЯSКА». Она, в частности, для этой цели и создана. На популярном маркетплейсе, например, стоит в районе 400 рублей за литр. Сколько жидкости нальете, столько будет нейтрализовано воды. Пользуюсь уже лет пять, периодически заливаю в бак по 20-50 мл. с целью профилактики, — поделился своим опытом автовладелец из Москвы. Что ж, вполне рациональный подход.

Чего, увы, нельзя сказать о некоторых советах горе-лайфхакеров. Так, они рекомендуют вливать в полный бак топлива 250 мл. 96% этилового спирта или 0,5 л. ацетона. При этом советчики подчеркивают, что для тех, кто заправляется бензином подобный метод неактуален, а вот дизелю даже полезно перед зимним сезоном получить спиртяжки в солярку для растворения в топливе и предотвращения забивания фильтра шугой.

Фото globallookpress.com

Что тут можно сказать? Хотя спиртосодержащие жидкости действительно способствуют удалению воды из топливной системы, нельзя забывать о том, что спирт провоцирует ту самую коррозию, которую автомобилисты предупреждают, вовремя удаляя остатки влаги из автомобильного «топливохранилища».

То есть, получается, что решая проблему с водой при помощи этилового спирта и других «народных» средств типа применения ацетона, водитель может усугубить состояние всей топливной системы. Ведь тот же ацетон мало того, что не способствует выведению воды из бака, не умея ее растворять, так еще и превращает все отложения в «кисель», пуская его по топливной системе, попутно разъедая резиновые уплотнители. Все это приводит к критической ситуации, требующей разборки и ремонта системы с заменой деталей.

Также в Сети можно найти пошаговую инструкцию, как создать самодельный влаговытесняющий состав. Однако время на создание собственной «жижи» может быть потрачено впустую, так как есть вероятность, что самодел не сгорит в двигателе. Да и в целом это опасная затея, потому что неизвестно, как горючий коктейль будет взаимодействовать с топливом и к каким дополнительным проблемам его применение приведет.

Фото globallookpress.com

— Никогда не экспериментировал с сомнительными удалителями влаги. Для нейтрализации воды использую проверенные присадки в бензин. Мой личный фаворит — средство от Liqui Moly. Это осушитель-очиститель топлива, который, к тому же, защищает топливную систему от коррозии и не загрязняет окружающую среду. А главное: совершенно безопасен для автомобиля, — рассказывает водитель из Екатеринбурга.

Короче говоря, использование средств, которые не были созданы специально для удаления воды из бензобака, может привести к весьма непредсказуемым последствиям.