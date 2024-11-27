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Эксперт рассказал, насколько китайские авто на самом деле защищены от коррозии

Нужно ли проводить дополнительные процедуры

Китайские автомобили предыдущих поколений славились низкой устойчивостью к коррозии, ржавчине и прочим гниениям кузовных деталей, но теперь все изменилось. Тем не менее, защита лакокрасочного покрытия лишней никогда не будет, говорят эксперты.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт рассказал, насколько китайские авто на самом деле защищены от коррозии

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит, говоря о «китайцах», плохо защищенных от коррозии, вспомнил «седаны и кроссоверы марок Lifan, Chery, Geely и Brilliance образца 2008-2012 годов выпуска и раньше». Что же касается современных автомобилей, то они, по его словам, «подготовлены к российским условиям намного лучше».

Эксперт подчеркнул: убеждение, что у китайских машин очень тонкой слой лакокрасочного покрытия, не соответствует действительности, и на самом деле толщина их ЛКП примерно такая же, как у других автомобилей — в том числе европейских.

— Как правило, у машин из Поднебесной слой лака и краски колеблется от 100 до 150 микрон, к тому же краску на заводах наносят те же роботы и по тем же технологиям, что применяются на европейских сборочных площадках. Например, у японских автомобилей слой лака и краски, наоборот, даже тоньше, чем у современных «китайцев», — сказал Смит.

Но как бы то ни было, защита от коррозии у всех моделей из КНР разная. Скажем, у бюджетных автомобилей оцинкованы лишь некоторые кузовные детали или вообще ничего. У машин подороже остаются «голыми» проем багажника, крыша, капот. И только у некоторых совсем недешевых — составом покрыто все, кроме той же крыши. Именно поэтому многие покупатели «китайцев» проводят дополнительный «антикор» или клеят пленку.

— «Антикором» чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колесные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника — эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии. Самые «популярные» места для оклейки — стойки лобового стекла, крылья, бампер, капот и крыша, так как именно они становятся целями для вылетающих из-под колес камней, гравия или шипов, — рассказывает эксперт.

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