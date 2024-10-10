Ржавчина не пройдет: как подготовить автомобиль до наступления холодов

Совсем скоро автомобилисты снова вступят в неравный бой с холодом, влажностью и реагентами. Аномально теплый сентябрь дарит россиянам отличный шанс подготовить железного коня к зимнему сезону. В нашем материале рассказываем, как побороть одну из главных опасностей для автомобиля в условиях жесткого климата России.

Ржавчина может коснуться каждого

Коррозия — это проблема, которая может коснуться любой машины, независимо от ее возраста и состояния. Влага, соль и грязь выступают питательной средой для появления ржавчины. Мало того что она портит внешний вид авто, так еще и снижает прочность деталей и кузова, буквально разъедая их. Результатом запущенной ситуации может стать дорогой ремонт повсеместных «рыжиков».

Стоит помнить, что секрет эффективной борьбы с коррозией — это регулярность. Чтобы не допустить возникновения и распространения ржавчины на кузове, нужно следовать простым рекомендациям.

Внимательный осмотр и регулярная мойка

Автомобиль важно регулярно осматривать на предмет царапин и сколов. Любое повреждение покрытия — потенциальное место для коррозии. При обнаружении скола не стоит медлить с ремонтом, иначе со временем там появится ржавчина.

Самый простой, но при этом эффективный способ борьбы с ржавчиной — мойка. Скопившаяся грязь и соль медленно уничтожают металл, делая регулярную мойку острой необходимостью, особенно в зимний период. Фото: freepik-ru.freepik.com

Эксперты рекомендуют выбирать комплексные мойки, где машину промоют не только снаружи, но и обработают днище.

Восковая защита

После зимней мойки рекомендуется покрывать кузов воском. Он создаст тонкую защитную пленку, которая оттолкнет влагу и сократит контакт металла с внешней средой. Минус в том, что эффект воска не долговечен. Однако регулярная обработка может ощутимо продлить жизнь кузова.

Антикоррозийная обработка

Один из самых надежных методов профилактики подразумевает нанесение специальных составов, которые образуют защитный барьер от влаги и соли. Обработка должна проводиться на специальной станции технического обслуживания, лучше всего — перед наступлением зимы.

Некоторые автопроизводители ставят мат коррозии еще на этапе заводской сборки. Так, например, руководитель проектов МАЗ «Москвич» Максим Клюшкин отметил, что уделяет этому вопросу особое внимание. Фото: Пресс-служба МАЗ "Москвич"

«В этом году мы перешли на новый этап — теперь Москвич 3 производится на заводе в Москве по технологии полного цикла, включая сварку, окраску и сборку автомобиля, а также дополнительную антикоррозийную обработку под российские условия эксплуатации в цехе окраски. Помимо оцинковки деталей есть и дополнительные этапы обработки кузова, которые позволяют повысить стойкость к коррозии и продлить срок службы деталей, особенно в российских условиях: контрольное обезжиривание, фосфатирование и катафорезная грунтовка», — рассказал эксперт.

Представитель завода уточнил, что мастиками или герметиками защищаются все соединения деталей, моторный отсек, днище и пороги автомобиля.

Защитная пленка и преобразователи ржавчины

Такое решение также поможет сохранить первозданный вид автомобиля. Пленка клеится на уязвимые к повреждениям участки кузова: капот, крылья, пороги. Она защищает лакокрасочное покрытие от сколов и царапин, а значит и от ржавчины.

Однако если ржавчина появилась, паниковать не нужно. Самое главное — вовремя реагировать на коррозию. Современные преобразователи ржавчины могут остановить коррозию на ранней стадии. Фото: Пресс-служба МАЗ "Москвич"

Их можно использовать даже на небольших участках металла, не снимая слой краски. Стоит помнить, что это решение временное, которое позволит автолюбителю выиграть немного времени перед полноценным ремонтом.

Памятка автомобилисту по защите машины от коррозии

— Регулярно мойте автомобиль, особенно в зимний период;

— Проводите тщательный осмотр кузова на наличие сколов и царапин;

— Не пренебрегайте антикоррозийной обработкой;

— Используйте восковое покрытие после мойки;

— Защитите уязвимые части кузова специальной пленкой;

— Если ржавчина появилась, обработайте ее преобразователем и запланируйте ремонт.

Зима близко и нужно не упустить подходящее время, чтобы позаботиться о своем автомобиле. Фото: Пресс-служба МАЗ "Москвич" Следование описанным в нашем материале правилам и немного внимания помогут прослужить автомобилю дольше и с легкостью пережить даже самые суровые холода.