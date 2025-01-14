«Броник» для «Жигуля»: стоит ли оклеивать лобовое стекло авто спецпленкой

Бронирование фар и капота, крыльев и рамки лобового стекла давно стало привычной процедурой при покупке нового, особенно дорогого и премиального, автомобиля. Да и простые «Жигули» уже начали заезжать в специализированные мастерские — уж больно дорог ремонт. Мастер, конечно, предложит затянуть и лобовое стекло — поможет от сколов. Но стоит ли игра свеч, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На российских дорогах, увы, много песка и камней, вырванных шипов и прочего мусора, вплоть до клапанов, поэтому даже новый автомобиль всего через год обрастает десятками следов эксплуатации на кузове: сколами, царапинами и прочими крайне неприятными недоразумении. Единственная защита — пленка, которую можно клеить исключительно на новый, еще не видавший уличного пескоструя автомобиль.

В худшем случае — свежеотполированный, иначе под пленкой начнется коррозия. Впрочем, эта процедура уже достаточно популярна и хорошо изучена в России, в большинстве сервисов проводит ее, объективно говоря, неплохо и по приемлемой цене. Брать можно и нужно. Однако вопрос с лобовым стеклом не столь однозначен7

Да, его тоже можно затянуть пленкой, что существенно продлит срок службы, но у медали есть и обратная сторона. Дело в том, что пленка — достаточно мягкая, уж точно сильнее подвержена истиранию, чем стекло, а дворники-то по ней будут «работать» столь же агрессивно. В результате защитное покрытие быстро затрется, снижая, особенно в темное время суток, обзорность, что скажется на безопасности. Стекло-то целое, но через него ничего не видно! И чем дешевле пленка — тем быстрее она станет матовой. Надо снимать и снова покрывать?

Фото safelite.com

Ответ на вопрос кроется в грамотном разделении «мух и котлет»: проще говоря, оценка стоимости процедуры должна происходить с учетом стоимости той самой «лобовухи». Примерный алгоритм расчета: нанесение качественной долгоиграющей пленки на «лобач», которая прослужит несколько лет и не испортит обзорность, обойдется примерно в 20 000 — 25 000 рублей.

Да-да, материал недешев ныне. Стоит ли прибегать к этой процедуре водителю, лобовое стекло на автомобиле которого стоит те самые 20 000 рублей? Конечно, нет. Проще периодически менять стекла и бед не знать. Новое стекло — это новое стекло, все остальное — компромисс. Другое дело, если компонента стоит сотни тысяч рублей. Например, на Rolls Royce замена триплекса обойдется в 500 000 руб.

Стоит клеить защитную пленку и менять ее каждые два-три года? Конечно, стоит! Аналогично — с Bentley и прочим «суперпремиумом». Бронируют стекла и на различных коллекционных ретромобилях: там «лобовики» порой и вовсе делают на заказ, так что цена услуги заставит вздрогнуть даже самых состоятельных. А вот на массовых моделях авто, что ездят по городу и загородным магистралям, такая процедура финансового смысла не имеет. Простая арифметика и ничего более!