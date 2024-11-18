Эксперт объяснил, почему бессмысленно ремонтировать бампер авто своими силами

Бампер авто может получить повреждения разной сложности при столкновении с препятствием, будь то бордюр, дерево или другая машина. А так как этот элемент является «лицом» автомобиля, то требует незамедлительной починки. Желательно, конечно, в автосервисе, однако в непростые сегодняшние времена многие автовладельцы предпочитают исправить ситуацию собственноручно. О том, как какие способы ремонта существуют и какие из них подходят для самостоятельногорешения проблемы порталу «АвтоВзгляд» рассказал владелец автосервиса кузовного ремонта Сергей Мошненко.

— Способы ремонта бампера зависят от вида и характера повреждения. И не все поломки можно «вылечить» самостоятельно, — предупреждает специалист. —Если предполагается исправить повреждение так, чтобы он был «как новый», подручными средствами этого не достичь. тут нужно точно знать, из какого пластика сделан бампер, иметь соответствующее оборудование и материалы для покраски.

Максимум, что можно сделать самостоятельно, это замазать корректором небольшие царапины и сколы краски, что обычно для бамперов бессмысленно, так как они, по сути, расходник и мелкие повреждения им свойственны, если машиной пользоваться. Все остальное, повторю, требует знаний, умений, помещения и оборудования, — подчеркивает эксперт.

Тем не менее, на просторах интернета можно найти советы «диванных» лайфхакеров, рекомендующихиспользовать универсальный алгоритм восстановления бампера независимо от вида повреждения. Согласно ему, нужно снять деталь или ее части, восстановить их целостность, отшпаклевать, нанести грунтовку, подобрать и нанести краски, отполировать и установить на место.

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Для ремонта вмятин предлагают использовать промышленный фен. С его помощью, конечно, можно придать бамперу первоначальный вид. Но по силам ли это сделать неопытному автомобилисту?

— Феном тоже надо уметь пользоваться. Им легко испортить не только бампер, но и все вокруг. Например, существует большой риск растянуть пластик и бампер никогда не встанет ровно, — объясняет Сергей Мошненко.

А вот, если на бампере появились разрывы и трещины, тогда, согласно мнению «знатоков» из Сети, не обойтись без специального клея и термосварки. Выбор материала при этом зависит от того, как произведен бампер — холодной или горячей формовкой.

— Клей, разумеется, можно использовать для самостоятельного устранения небольших трещин. Однакоони все равно быстро разойдутся при езде. Можно, конечно, следовать любым алгоритмам в интернете, но, повторю, без опыта, умений и специального оборудования нормально починить бампер не получится, — категоричен эксперт. — Ваши попытки будут заметны внешне, а ремонт недолговечен. Некоторые повреждения исправить нельзя в принципе даже специалисту и решить проблему возможно только покупкой нового или целого бампера. Это тоже надо уметь понять и перестать «тормошить труп», — резюмирует наш эксперт.

Фото freepik.com

Если автовладельцы, привыкшие устранять любые дефекты собственными руками, не прибегая к помощи специалистов, хотят самостоятельно починить бампер, они должны уметь объективно оценивать свои силы и отдавать себе отчет в том, что могут усугубить ситуацию.

К сожалению, как мы видим, не все виды ремонтных работ поддаются людям без специальных знаний и навыков. Поэтому, если в приоритете стоит качественный ремонт, а не быстрая ликвидация последствий того или иного вида повреждения, лучше обратиться к профильным мастерам.