Прикипело: можно ли самостоятельно ремонтировать стояночный тормоз автомобиля

«Ручником» регулярно пользуются далеко не все автовладельцы, но недооценивать его важность нельзя. И если в один не самый прекрасный день этот узел стал барахлить, придется уделить внимание его состоянию. Опытный мастер рассказал порталу «АвтоВзгляд» о самых частых проблемах со стояночным тормозом и возможных действиях при поломке.

Причин выхода из строя «ручника» может быть несколько, отмечает независимый специалист по ремонту автомобилей Игорь Савутин. Но в большинстве случаев он начинает «подводить» хозяина ТС из-за проблем с тросиком привода, который представляет собой металлический сердечник, покрытый гибкой оплеткой. Со временем он вытягивается, может закиснуть внутри своей оболочки или вообще прикипеть к ней.

У многих автовладельцев зачастую возникает вопрос, можно ли устранить такие неполадки самостоятельно, сэкономив на посещении СТО. Не исключено, уточняет мастер. Дело в том, что тросик порой «киснет» под воздействием воды или солевых растворов, из-за чего покрываться ржавчиной.

Избавиться от этой проблемы несложно при помощи проникающей антикоррозионной смазки (обычно — в баллончике в виде аэрозоля), которая при целенаправленном распылении за несколько минут устраняет ржавчину.

Другое дело — если решить проблему с помощью смазки не удалось. Тогда не исключено, что тросик нуждается в замене. А демонтировать его и поменять надлежащим образом самостоятельно не так просто. Для этого крайне желательно наличие ямы или эстакады, указывает эксперт. Во всяком случае, пытаться провести замену, просто приподняв машину домкратом, не следует, считает мастер.

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Случается и так, что для того, чтобы вернуть «ручнику» прежнюю «хватку», если тросик просто ослаб, его нужно просто подтянуть, замечает эксперт. Заехав на смотровую яму, надо поднять стояночный тормоз на пару-тройку щелчков.

Затем — расслабить затяжную гайку на узле, после чего, вращая вторую гайку, подтянуть тросик. Далее отпускается «ручник». Если тросик натянут хорошо, колесо должно легко прокрутиться. В таком случае затягивается контргайка. Дело сделано.

Понятно, что прежде, чем приступать к этой процедуре, нужно быть уверенным хотя бы в том, что можешь отыскать все гайки, иронизирует Савутин. Если же возникают сомнения, то лучше сразу доверить процедуру профессионалам.