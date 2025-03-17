Автоэксперт объяснил, почему весной двигателю авто необходима «прожарка»

По завершении зимнего сезона автовладельцу необходимо не только «переобуть» машину, сменив шины на летние. Не лишним будет провести техническое обслуживание (или хотя бы просто проверить состояние основных узлов и агрегатов), а также «прожарку» мотора. Что это значит и зачем оно нужно, объяснил эксперт.

Что это такое и как правильно проводить «процедуру»

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий напомнил, что «прожарить» двигатель — значит очистить его от накопившихся за зиму загрязнений и отложений путем интенсивного движения на высоких оборотах. Такая «процедура» позволяет удалить влагу из мотора и выхлопной системы, а также «освободить» от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания.

— Зимой мотор работает в сложных условиях. Низкая температура замедляет процессы сгорания топлива, ухудшает испарение масла, из-за чего оно хуже смазывает детали. Кроме того, при коротких поездках и медленном прогреве в двигателе накапливаются продукты неполного сгорания топлива, что ведет к образованию нагара и смолянистых отложений. Эти отложения ухудшают работу силового агрегата, снижают его мощность и увеличивают расход топлива, — объясняет эксперт.

Как именно устраивать «прожарку»? Нужно выбрать «сухой» день (без осадков и луж на дорогах), «прогреть» автомобиль на холостых в течение 5-10 минут и проложить маршрут таким образом, чтобы он включал как городские улицы, так и трассы. В идеале — заехать на «платку», где можно разогнаться до 110-130 км/ч. Движение с такой скоростью на высоких оборотах поможет эффективнее убрать отложения.

По завершении «прожарки» необходимо проверить уровень и состояние моторного масла, а также заменить — при необходимости — воздушный и топливный фильтры.