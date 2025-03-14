18

Эксперт Мартынов назвал китайские марки, которые используют самые надежные моторы

Можно ли доверять современным «поднебесным» двигателям

Многие россияне до сих пор опасаются китайских автомобилей, поскольку убеждены в том, что машины из КНР сильно уступают по качеству и надежности аналогам из Японии, Кореи, Европы и прочих «автопродвинутых» регионов. Вызывают сомнения, в частности, «поднебесные» двигатели. Но так ли они в самом деле плохи? На этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» ответил эксперт.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт Мартынов назвал китайские марки, которые используют самые надежные моторы

Под капотами большинства китайских автомобилей можно обнаружить 1,5-литровые турбомоторы, которые отпугивают многих потенциальных покупателей. Однако как порталу «АвтоВзгляд» сказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов, опасаться их не стоит: такие двигатели сегодня используют многие японские, корейские и европейские производители.

— Моторы из Поднебесной за несколько лет смогли заработать вполне неплохую репутацию. По опыту, из «китайцев» самые надежные моторы производства Great Wall Motors и Geely. При правильной эксплуатации и обслуживании ресурс у них не меньше корейских и европейских аналогов, — говорит эксперт.

И добавляет, что в его практике были случаи, когда на капитальный ремонт двигателя на пробеге до 80 000 километров приезжали корейские и немецкие автомобили. Правда, уточняет наш собеседник, причина неисправности мотора была не в конструктивных недочетах агрегата, а в отсутствии должного обслуживания.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует