Эксперт Мартынов назвал китайские марки, которые используют самые надежные моторы

Многие россияне до сих пор опасаются китайских автомобилей, поскольку убеждены в том, что машины из КНР сильно уступают по качеству и надежности аналогам из Японии, Кореи, Европы и прочих «автопродвинутых» регионов. Вызывают сомнения, в частности, «поднебесные» двигатели. Но так ли они в самом деле плохи? На этот вопрос порталу «АвтоВзгляд» ответил эксперт.

Под капотами большинства китайских автомобилей можно обнаружить 1,5-литровые турбомоторы, которые отпугивают многих потенциальных покупателей. Однако как порталу «АвтоВзгляд» сказал генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов, опасаться их не стоит: такие двигатели сегодня используют многие японские, корейские и европейские производители.

— Моторы из Поднебесной за несколько лет смогли заработать вполне неплохую репутацию. По опыту, из «китайцев» самые надежные моторы производства Great Wall Motors и Geely. При правильной эксплуатации и обслуживании ресурс у них не меньше корейских и европейских аналогов, — говорит эксперт.

И добавляет, что в его практике были случаи, когда на капитальный ремонт двигателя на пробеге до 80 000 километров приезжали корейские и немецкие автомобили. Правда, уточняет наш собеседник, причина неисправности мотора была не в конструктивных недочетах агрегата, а в отсутствии должного обслуживания.