Плюс 7 градусов и 5000 рублей: когда пора «переобуть» машину, во что и за сколько

Если уж по гамбургскому счету, то особых проблем после ухода именитых производителей покрышек с отечественного рынка большинство российских автолюбителей не почувствовало. Да, продавцы шин на определенном этапе взвинтили цены, продавая складские запасы, но довольно быстро и снизили их, сообразив, что по новым прайсам желающих купить «резину» не так уж и много. К тому же, весьма оперативно сработали и власти, и бизнесмены страны, выкупив у иностранцев более чем солидные производственные площадки, построенные последними в РФ. И не просто выкупив, но перезапустив выпуск привычной нашему потребителю продукции. Хотя, конечно, и этой небольшой паузой воспользовались «поднебесные» шинники, оккупировав на сегодняшний день более 70% рынка. И, честно говоря, портал «АвтоВзгляд» этому несказанно удивлен.

Удивлен просто потому, что не понимает автовладельцев, решившихся на покупку «резины», произведенной в стране, славящейся нестабильным поведением своих изделий в эксплуатации, будь то майки, гирлянды, запчасти к автомобилям и сами автомобили. Об отказе тех или иных систем в транспортных средствах made in China становится известно, благодаря тем же соцсетям, довольно быстро, если не сказать — моментально. При этом о числе аварий, случившихся по вине шин, в которые ТС были в момент ЧП «обуты», неизвестно ничего. Ну не ведет такую статистику ни одно ведомство.

Между тем, у ряда экспертов уже сейчас есть предположения, что именно шины, произведенные в КНР, становятся виновниками многих ДТП. Впрочем, пока проводятся соответствующие экспертизы, окончательный вердикт (он же — приговор) резинотехническим изделиям от наших новых восточных партнерам выносить рано. Лучше посмотрим, имеются ли на нашем рынке аналоги китайских шин от стопроцентно проверенных производителей, и насколько они отличаются по цене.

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И тут есть хорошие новости. Во-первых, практически на полную мощность (особенно, если это касается самых популярных размеров) заработали российские заводы «кинувших» нас производителей. Так что продукции бывших, скажем, Nokian или Continental под новыми названиями представлены на прилавках во всей красе. Во-вторых, прайсы на их модели — абсолютно сопоставимы с «китайцами». То есть что «поднебесная», что наша покрышка на R14, R15, R16 стоит в диапазоне 5000-6000 рублей.

Да и исконные российские производители в виде той же компании КАМА и ее суббренда Viatti предлагают потребителю более чем сбалансированный по параметрам цена/качество продукт. Тут можно обойтись и суммами в 4000 (и даже меньше) за «колесо». При этом можно быть уверенным, что все отечественные шинные заводы, в отличие от китайских, «гонят» совершенно одинаковые изделия в любой из партий.

Впрочем, более подробно и о ситуации на шинном рынке страны, и о том, как и где выгоднее приобрести новые покрышки, продать или утилизировать старые, а также о других нюансах, связанных, скажем, с хранением колес, вы узнаете из очередного выпуска портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.