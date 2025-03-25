Весенние особенности русских дорог: как убрать гудрон с кузова без последствий

Весной, как известно, просыпается не только природа, но и дорожные службы, истово стремящиеся как можно скорее убрать все последствия зимы. Особенно — вернуть на место сошедший вместе со снегом асфальт. Для этих целей часто используют гудрон, который, оказавшись на элементах автомобиля, показывает свои лучшие качества — не отскребешь. Что делать в такой неприятной ситуации и как справиться с въедливой «химией», рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Стоило градуснику вспомнить о плюсовых температурах, как на дорогах по всей России разверзся ремонт: меняют, латают, восстанавливают десятки километров проезжей части. При этом снижение скорости и желтые временные знаки — полбеды: успеют до майских — спасут от многокилометровых заторов. Можно и потерпеть, что называется.

А вот летящие во все стороны камни и вечный их спутник гудрон — это уже приговор. В первую очередь — внешнему виду автомобиля. Понятно, что «клеить» асфальт надо на качественные и крепкие составы, но как потом все это отдирать от дисков и крыльев с дверями, чтобы от тонкого лакокрасочного слоя хоть что-то осталось?

Во-первых, стоит вспомнить классическую поговорку о торопливости: в данном случае она тоже не уместна. Гудрон уже есть, уже присох и уже въелся в лак. Отмыть губкой не получится, сколь быстро не берись. Во-вторых, в подобной ситуации резкие движения и агрессивный подход лишь усугубят ситуацию. «Оголтелое» действо приведет к перекраске детали, которая, напомним, сегодня обойдется примерно в 15 000 рублей. Диски восстановить — не менее 15 000 за комплект. Хотя цены могли и подрасти, утверждать не беремся. Для ориентира, скорее.

Фото портала АвтоВзгляд.

Чтобы избежать указанных выше затрат, нужно сначала успокоиться и выдохнуть, потратив первый дачный вечер «по назначению». С «делом» хорошо бы не переусердствовать, потому что завтра предстоит сесть за руль — потребуются специальные составы, без которых гудрон не победить.

Сразу оговоримся: все сторонники «дачного детейлинга», любую профессиональную автохимию заменяющие советским растворителем или уайт-спиритом, забывают о могучих желтых пятнах, что остаются на лаке после применения указанных средств. На светлой машине будет видно за версту, а убирать придется полировкой. Кстати, стоит быть аккуратнее с подобной проблемой и на сельских мойках — там тоже любят растворителем гудрон оттереть.

Лучший выход — взять в ближайшем автомагазине специальную химию, конкретно для очистки от гудрона, дождаться вечера, когда солнце палить уже не будет, очистить поврежденное место и нанести состав. Помните, что мыть машину на дачных участках теперь нельзя, но за тряпку и ведро воды никто не накажет, луж на земле не останется. Нет луж — нет ущерба для экологии. Нет проблем.

Но вернемся к нашей автохимии: «жижа» должна немного постоять, после чего невооруженным глазом будет виден прочес очищения — «чернота» начнет стекать. В этот-то момент и нужно аккуратно, без размазывания, чистой тряпкой убрать гудрон. Быстро, технично, недорого: составы бывают очень доступные, а работают — не хуже именитых. Российская промышленность — она такая, не жадная. Вот и весь секрет успеха.