Китайская боль: как владельцы китайских автомобилей переделывают новые машины

Одной из ключевых проблем большинства новых китайских авто были и остаются сиденья: неудобные, плохо спрофилированные, с короткой сидушкой и красивым, но бесполезным рельефом. Далеко на таком не уедешь, а российский водитель порой вынужден находится на своем рабочем месте много часов подряд. Проблему в России локализовали и тут же предложили решение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дорабатывать автомобили у нас любят, редко отказывая себе в удовольствии добавить что-то даже в новую машину, а уж подержанные сплошь и рядом подвергаются самому разному «кастомайзингу»: от скромных доустановленных USB-портов до глобальных вмешательств в конструкцию, которые запрещены ПДД, что, увы, никому не мешает.

Не было сомнений, что однажды «в тюнинг» поедут и новые китайские транспортные средства: огромное количество опций для них продается на знаменитой интернет-барахолке, а российские умельцы способны подковать даже блоху, что уж говорить про какой-нибудь кроссовер? И одним из основных направлений массовых доработок стали кресла «поднебесных» изделий.

Они изначально совершенно не подходят ни для дальних поездок, ни для российских водителей, которые заметно крупнее среднестатистического китайца. Да и не среднестатистического — тоже. История умалчивает, нравится ли нашим «восточным партнерам» эти кресла самим, но отечественный пользователь отнесся к строению сидений однозначно: не принял. И, естественно, начал их модернизировать.

Фото globallookpress.com

В первую очередь, конечно, сидушки просто меняли на немецкие и японские, однако удовольствие это не из дешевых. Например, комплект передних сидений от BMW 7-ой серии с атаманкой и подогревом/охлаждением обойдется в 120-140 тысяч рублей с установкой. Дороговато, да и ассортимент, будем честны, скуден.

Известны случаи, когда страждущие комфорта «рулевые» вынуждены были ехать за услугой в другой город. Спрос превышал предложение, но требовал снижения себестоимости и конечной цены, поэтому «кулибины» придумали новый, до того неизвестный способ заметно улучшить потребительские свойства китайского кресла.

Во-первых, спинку начали переделывать, оставляя оригинальный каркас и «шкурку», но меняя профиль и добавляя, например, обогрев, которым до сих пор оснащаются не все китайские автомобили даже официально следующие на российский рынок. Но вот проблему с излишне коротким сиденьем решить не могли долго.

Но в итоге решили: в оригинальное китайское кресло монтируется дополнительная подушка, которая идет отдельным элементом у немецких автопроизводителей. Деталь докупают, перешивают «в цвет» и доустанавливают в «родное» кресло, что значительно улучшает его с любой точки зрения. Выглядит все вполне лаконично, оригинальное кресло остается на месте, позволяя спокойно ставить машину на учет и проходить технический осмотр, а сама операция обходится в сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Одно слово — умельцы!