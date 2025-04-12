Я тебя вижу: как дешево и своими руками оснастить машину GPS-трекером

Дополнительная защита личного автомобиля лишней не бывает никогда, а сигнализацию стоит поставить хотя бы ради самоуспокоения — дурака точно отпугнет. Но далеко не все охранные системы способны ответить на важный вопрос о местонахождении машины. Этот функционал возложен на GPS-трекер, который раньше стоил немало и доступен был далеко не всем. Раньше, но не сейчас. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Любой автовладелец, что свою машину действительно любит, обязательно обернется, уходя домой. Закрыл? Свет в салоне погасил? Красивая! Многие жители старых районов стараются еще и парковаться так, чтобы из окна было видно: вечерком выйти на балкон, глянуть лишний раз. Стоит? Общий эмоциональный уровень — читай, повышенное волнение по любому поводу и без оного — приводит к тому, что многие подскакивают и бегут к окну при каждом срабатывании сигнализации. Даже чужой! Такое время — все на нервах.

Технологический прогресс уже давно предложил решение, позволяющее успокоить душу с помощью смартфона: приложение, которое показывает, где находится GPS-метка, установленная в автомобиле. Многие современные машины такой опцией оснащены с завода, на другие ставят дорогую сигнализацию, имеющую такую функцию.

А что, спрашивается, делать простым смертным — тем, что тоже волнуются, но не готовы заплатить за охранный комплекс еще одну цену автомобиля? Для нас есть что-нибудь у китайцев? Оказывается, есть.

Фото: freepik.com

За 2500 рублей можно прикупить на всем известной «поднебесной» барахолке очень забавный и актуальный «гаджет» — тот самый GPS-трекер, который синхронизируется с бесплатным приложением в смартфоне и позволяет в любое время и в любой месте, где есть связь, узнать месторасположение своего автомобиля. Теоретически можно даже на парковке супермаркета искать!

У «китайской побрякушки» есть ряд несомненных достоинств. Во-первых, она оснащена своей собственной долгоиграющей батарейкой, позволяющей, по заверению опытных пользователей, до двух лет использовать «метку». Во-вторых, она выполнена в очень интересном форм-факторе, решающем за владельца крайне важный вопрос: куда его, трекер, собственно прятать? Дело в том, что гаджет внешне напоминает обычное реле, неотличимое от тех, что стоят в блоке предохранителей. И распознать «шпиона» нереально: мало ли какая опция кустарно заведена через «релюшку».

Таким нехитрым образом «маячок» оказывается под капотом, себя ничем не выдает, но исправно выполняет возложенные на него обязанности: показывает, где в данный момент времени находится автомобиль. Однако важно отметить, что использовать подобные гаджеты можно только на своей собственной машине. Слежка за транспортным средством другого человека — да или за самим человеком — в России уголовно наказуема.