Эксперт рассказал о самых опасных ошибках при эксплуатации авто в жару

Экстремальные летние температуры создают повышенную нагрузку на все системы автомобиля. И чтобы минимизировать возможные негативные последствия подобного воздействия на «здоровье» авто, специалисты рекомендуют проводить предсезонную диагностику транспортного средства и соблюдать щадящий режим эксплуатации в периоды аномальной жары.

К чему может привести летняя беспечность автовладельца

В частности, в своем комментарии по этому поводу для «Российской газеты» Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», выделила ключевые ошибки, которых следует избегать в жарком сезоне года.

Особое внимание, по мнению эксперта, стоит уделить состоянию охлаждающей жидкости: использование старого или неподходящего антифриза может привести к перегреву двигателя и повреждению прокладки ГБЦ. Опасность также представляет высокое давление в шинах: на горячем асфальте это увеличивает риск разрыва покрышки.

Кроме того, не следует резко включать кондиционер на максимальную мощность — это создаст ударную нагрузку на компрессор и может нарушить герметичность системы. Специалист напоминает о необходимости регулярного обслуживания системы кондиционирования, ресурс которой в жару снижается в 1,5-2 раза быстрее.

Не менее опасно оставлять автомобиль под палящим солнцем без защиты, поскольку ультрафиолетовое излучение разрушает лакокрасочное покрытие кузова авто, а температура в салоне в пик жары может достигать 70°C, что негативно сказывается на электронике и интерьере.

Среди других рискованных действий — заправка бака «под горловину», что приводит к проблемам с системой EVAP, и игнорирование состояния аккумулятора, который теряет емкость из-за испарения электролита.