Тише едешь: можно ли планировать ремонт авто, ориентируясь на его пробег

Вроде, и так ясно: для каждого транспортного средства действуют свои нормы проверок и замен комплектующих, и они должны быть известны автовладельцу. Но так ли все просто? Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», в каких случаях, планируя осмотр или замену запчастей, стоит ориентироваться на пробег, а в каких — ни в коем случае.

Ясно, что кузов и элементы днища могут проржаветь независимо от показателей счетчика пробега, отмечает независимый специалист по ремонту автомобилей Игорь Савутин. Если же говорить про остальные составляющие ТС, то, конечно, нужно учитывать рекомендации производителя для каждой отдельной модели. Но и они зачастую не могут четко указать рубеж, на который стоит безусловно ориентироваться, уточняет мастер.

Например, замена ремня ГРМ часто рекомендуется на пробеге в диапазоне от 60 тыс. до 120 тыс. км. Но надо понимать, что даже если есть более точный ориентир — например, 80-100 тыс. км, то в реальности авто может проездить без проблем и гораздо больше. А может — и меньше.

— Это зависит от качества комплектующих. Не секрет, что многие оригинальные запчасти для ушедших из России брендов нынче стоят просто запредельно. А в некоторых случаях их не найти вообще, — отмечает эксперт. — Важны также условия эксплуатации машины, манера вождения.

Фото globallookpress.com

Понятно, что если ездить аккуратно, спокойно, то замена многих деталей может потребоваться позже, чем рекомендовано. Правда, если вести речь про тот же комплект ГРМ, то он обычно подлежит замене вместе со вспомогательными роликами — натяжными и обводными. А иногда есть смысл поменять в придачу и водяную помпу, добавляет мастер.

При этом редко удается определить визуально или по каким-то характерным звукам, наступило ли подходящее время для замены всего этого: обычно требуется демонтаж. Оригинальные детали и даже высококачественные их заменители могут, с учетом стоимости работ, «влететь в копеечку», поэтому многие автовладельцы стремятся оттянуть визит на СТО, рискуя обрывом ремня или цепи, что, в свою очередь, может добавить неприятностей. Так что комплект ГРМ в самом деле лучше менять с «прицелом» на пробег, но в идеале — на минимальный, считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Очевидно, что также на пробег надо ориентироваться, планируя замену моторного масла и фильтра, если машина не эксплуатируется в особо агрессивной манере или в неблагоприятных условиях. Для «синтетики» чаще всего — около 10 тыс. км, уточняет Савутин.

Стандартные тормозные колодки и диски в нормальных условиях тоже стираются пропорционально пробегу (обычно не менее 30 тыс. км). Но они, если что-то «пойдет не так», и так «напомнят» о себе — изменившимися ощущениями при торможении и бороздками, которые бросятся в глаза при сезонной замене колес.

Фото globallookpress.com

Планируя замену топливного или воздушного фильтра, также стоит следить за пробегом (требования к разным ТС отличаются, но обычно это около 30 тыс. км). Аналогично — со свечами зажигания, добавляет эксперт. Медные свечи при этом менее долговечны (не больше 50 тыс. км), а, например, иридиевые могут служить и до 100 тыс. км. А вот продлить срок эксплуатации фильтров или свечей за счет бережного вождения вряд ли получится, скептичен автомастер.

— ШРУСы и подшипники ступиц тоже изнашиваются в основном от пробега, — замечает он. — Но разве тут можно уповать на конкретные цифры, если приходится мыкаться по бездорожью российской глубинки? Ямы, выбоины, колдобины, торчащие булыжники, пыль «столбом» и «грязевые ванны» — такие условия эксплуатации требуют регулярного осмотра всей ходовой. И нередко те же ступичные подшипники на добротном «европейце» приходится менять раньше, чем рекомендовано. — указывает эксперт.

Вообще, за всеми элементами, содержащими резину и пластик (те же ШРУСы, а также сайлентблоки, пыльники, патрубки) нужно следить, невзирая на пробег, уточняет Савутин. Они со временем просто стареют — теряют свои прежние качества: через пять, максимум — 10 лет их все равно придется заменить. Да и многие жидкости следует обновлять ориентируясь, скорее, на срок службы.

Тормозная жидкость — гигроскопична, и подлежит замене раз в два-три года. Охлаждающая — теряет свойства за три-пять лет. А долговечность аккумулятора зависит от циклов заряда-разряда и температуры. В старых машинах могут еще ржаветь и засоряться топливный бак и бензонасос, и уже не от большого пробега, а наоборот — из-за долгого простоя.