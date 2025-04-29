Полиуретан в помощь: как надежно защитить пороги китайской машины

Третий год мы, зачастую вынужденно, знакомимся не только с новыми китайскими автомобилями, но и с особенностями их эксплуатации, которые, мягко говоря, заметно отличаются от привычных. Например, в Поднебесной не слишком следят за качеством покраски и подгонки деталей, что накладывает на счастливого владельца «чайнакара» некоторые задачи, ранее мало кому понятные. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дилеры жалуются, что подержанные китайские машины, «заходящие» в trade-in, очень сложно продать: «лот» простоит на стоянке более 180 дней до того несчастного и убыточного момента, когда его заберут. Почему? Во-первых, предрассудки, ничем пока не подтвержденные, о ресурсе машин из КНР: мол, первому владельцу еще хватит заложенной надежности, а второй будет заниматься исключительно ремонтами. Так ли это? А пока нет прямого ответа: и машины очень разные, и хозяева.

Второй пункт куда более актуален: автомобили made in China очень быстро теряют свой первозданный лоск, довольно быстро «следами эксплуатации», делающими новую машину старой машиной. И эта неприятная трансформация происходит на глазах еще платящего кредит автовладельца, что настроения и желания ему никак не добавляет.

Да, «китайцы» быстро ветшают, затираются, обрастают сколами и царапинами. Увы, это косвенно признают даже производители, говоря о том, что стали использовать для официально импортируемых в Россию машин более стойкие составы, которые еще и наносят более толстым слоем: премиальный Avatr, в частности, красят именно так.

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А вот все остальные подобной роскошью не обладают, так что владельцу предстоит очень внимательно подойти к вопросу с первых же дней эксплуатации. И вложить несколько лишних сотен рублей, чтобы его же свежеприобретенная машина дольше выглядела новой. Спрос рождает предложение, так что на рынке сразу же появилось великое множество различных «лекарств», которые в этом непростом деле помогут.

И среди россыпи самых разных, порой совершенно неактуальных, выделяется простая и действительно нужная доработка: специальные, уже нарезанные листы пластика, которые защищают внутреннюю окрашенную часть порога, она же — нижняя часть дверного проема. Отчего-то у китайских автомобилей этот элемент особенно быстро затирается и царапается, восстанавливать его крайне сложно и затратно, так что лучше с первых же дней скрыть под толстым полиуретаном, заплатив всего 500 рублей на маркетплейсе. А можно найти накладки из углеродного волокна или просто специальную (очень прочную) липкую ленту,

Пока порог еще свеж и не познал сурового русского быта, его, в случае с пластиковыми приблудами, следует обезжирить и наклеить приобретенную полоску «мокрый по мокрому», то есть предварительно намочив и пластик, и кузовную деталь. Далее силиконовым шпателем вода выгоняется, пластик плотно прилегает и приклеивается, после чего долгие годы служит по назначению. Надо лишь следить за пузырями и грязью, чтобы по выходу «срока годности» эту защиту просто переклеить. Просто, быстро, дешево — как мы любим! А в случае со «скотчем» все еще проще...