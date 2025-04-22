На лицо прекрасное, грустное внутри: найдена очередная неприятная проблема Jaecoo

На вопрос о способности китайских автомобилей конкурировать с японскими и корейскими, например, моделями в условиях открытого рынка, ответить непросто, но чаши весов и с одной, и с другой стороны, явно наполняются неравномерно. Первоначальная радость от приобретения красивого, стильного и современного автомобиля остывает, а на смену ей приходит суровая реальность. Мириться с ней или нет? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайские автомобили, оперативно занявшие буквально весь рынок иномарок в России, изначально казались решением тотальных санкционных ограничений: выбор огромен, на любой вкус и кошелек. Десятки брендов, сотни моделей, не объять и, тем более, не узнать каждую. Заместить — заместили, но как часто бывает в России — только на бумаге.

Поскольку на практике ситуация оказалась несколько хуже: со временем, причем за весьма короткий срок, с чудес «поднебесного» автопрома свалился весь блеск, а проблемы полезли, как из рога изобилия. Некоторые — совершенно несвойственные новым автомобилям, которые и первый год разменять не успели.

Так, кроссоверы модного молодежного бренда Jaecoo, которые позиционировались как продвинутые и технологичные, начали повально расстраивать своих еще вчера счастливых владельцев недальновидностью инженеров. То сход-развал не выставить, то молдинг на двери сотрет краску до грунта. Претензий немало, найдется, за что кинуть камень в огород, но одна — особо заметна.

Фото портала АвтоВзгляд.

Дело в том, что стильные выезжающие из плоскости двери ручки, внезапно перестали «заезжать» обратно, гротескно оставаясь «на улице» даже при закрытой машине. Когда торчит одна, задняя, например, смотрится особенно комично.

Поиск в интернете дает мгновенный результат: проблема массовая, регулярная и постоянная, с погодой и температурой не связанная. Китайская ручка на китайской машине ломается у всех.

Изначально, проблему неисправности механизма убирания ручек связывали с морозами: мол, после мойки попала вода, подмерзла, вот и перестали заезжать. Замерзла? Отогреем! Однако практика показала, что ни отогревание в теплом помещении, ни плюсовая забортная температура в целом вопроса не решают. И отношения к нему не имеет. Попытка разобрать и просушить, после — смазать, эффекта тоже не дает. Это вам не Range Rover, тут менять надо.

К слову, дилер, если владелец не даст ему шанса рассказом о мойке на морозе, довольно оперативно с задачей справляется и признает гарантийный случай: две недели ожидания, два часа работы — и нет проблем. Только вот настроить эксцентрики надо так, чтобы было похоже на остальные: новая ручка утоплена по умолчанию глубже.

Фото портала АвтоВзгляд.

К слову, фотографии сделаны уже весной, до последнего снегопада, когда на улице был «глубокий плюс». Владелец автомобиля честно рассказал, что столкнулся с подобным впервые, уже наслышан о проблеме и надеется на дилера. Пока есть гарантия — надо пользоваться. Причина — ломается привод, который сочленен с механизмом выдвижения ручки.

Пластиковый вал, увы, недолговечен, так что замена у дилера — не последняя. Народ, по привычке пару раз обратившись к «официалам», идет по пути самостоятельного ремонта, вариации которого распространены в группах владельцев Jaecoo. «Сделай сам» за 4 миллиона рублей или 50 000 американских долларов. Неплохо, да?