Шума нет: сколько стоит качественная шумоизоляция арок машины

Что китайские, что отечественные автомобили — те, что можно прийти и купить в салоне — шумны, как на подбор. Даже «старая Япония» и то отличалась куда большим акустическим комфортом, чем предложенные нам сегодня машины. Естественно, водители и пассажиры мгновенно почуяли разницу и задумались о доработках. Начинают, как правило, с назойливого шума покрышек, для победы над которым есть готовый рецепт. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вечный гул, стоящий в салоне новых авто сегодня, действует на нервы. Пробки и расстояния вынуждают всех нас много времени проводить в машине, а транспортные средства, еще 3 года назад занимающие проезжую часть российских дорог были куда лучше «зашумлены». Шумоизолированы. Тише были, короче говоря.

Не секрет ведь, что комфорт — это не только кресло и экранчик, но и тишина в салоне, так что «изъяны» китайского автопрома в этом направлении слишком заметны, чтобы махнуть рукой. Но другого, увы, нет в большинстве классов, так что придется брать недоработку в свои руки и каким-то методом проблему решать. Впрочем, почему «каким-то»?

Гул покрышек — старая история, так что ее решение давно найдено и тысячекратно обкатано: надо покрыть шумоизоляционными материалами арки, что улучшит акустический комфорт. Впрочем, заметно улучшить можно лишь в том случае, если работа проведена качественно, вдумчиво и добротными материалами, которые, кстати, очень подорожали в последние годы. Поэтому чудес ожидать не стоит — такой «тюнинг» будет стоить вполне осязаемых денег. Да и работа там не простая, как многим кажется на первый взгляд.

Фото: globallookpress.com

Да, арки, считай, в открытом доступе: сняло колесо, скинул брызговики и локеры — добро пожаловать. Однако перед тем, как начать хаотично набрасывать шумоизоляционные маты, нужно тщательно подготовить поверхность: убрать все лишнее, читай — налипшее вне конвейера, обезжирить, а иногда и отпескоструить, после покрыв кислотным грунтом и краской. Да-да, новые китайские, да и отечественные автомобили начинают ржаветь очень быстро, это вам не VW Passat 93-го года выпуска, который двадцать лет ждал своего первого «жука». О времена, о нравы!

Далее — сами шумоизоляционные маты, которые накладываются кусками и в давно определенной последовательности, прокатываются специальным валиком и закрываются все тем же локером. Колесо на место — и можно ехать. Такая операция в добротном исполнении обойдется в 3500 рублей за арку или 14 000 рублей за все.

Дорого это или дешево, решать каждому, но такая процедура, занимающая, как правило, целый рабочий день, позволит заметно улучшить акустический комфорт в салоне и сделать поездку заметно приятнее для всех участников.