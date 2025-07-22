Зависла: любопытный нюанс взаимодействия мультимедиа авто из КНР с смартофонами

Познакомившись за последние три года с десятками новых брендов и сотнями моделей, произведенных в «адской кузнице» поднебесного бесконечного конвейера, из раза в раз сталкиваешься с одной и той же проблемой: гигантский, такой привлекательный в статике экран мультимедийной системы регулярно «подкидывает свинью», отказываясь работать как положено. Однако виноват в этом не всегда производитель. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Одним из главных преимуществ нового поколения машин из КНР является, вне всяких сомнений, дисплей мультимедийки — именно к нему и ведут менеджеры автосалонов потенциального покупателя в первую очередь. Этот гаджет давно вышел за рамки телевизора «Шилялис» и твердой поступью приближается к «голубому экрану», традиционно занимающему «красный угол» российской гостиной. Скоро будем смотреть футбол в машине — здесь экран больше.

Увы, но это «чудо техники» исправно подкидывает поводы для головной боли, когда речь заходит о действии: работать как положено он не хочет. То сбросит настройки, то начнет мигать и хандрить, а то и вовсе «забудет» телефон, вынуждая водителя, как обезьянку, тысячу раз повторить процедуру подключения.

Кстати, «хэппи энд» в данном случае — явление совсем не обязательное: видимо, насмотревшись вместе с владельцем отечественного кино, китайская мультимедиа может и перестать взаимодействовать и с бортовой системой автомобиля, и со смартфоном. Бывало такое не раз, не сомневаюсь, что повторится и в будущем.

Фото портала «АвтоВзгляд»

И вот, «пытая» намедни очередной зависший экран очередного «китайца», волей случая подключенный к весьма подержанному и давно уже не модному «яблочному» продукту, удалось нащупать любопытный рецепт против подвисаний. Мы подключили автомобильную «магнитолу» к тому же «яблоку», но более современному. Более того — обновленному до последней прошивки.

И «баги» каким-то чудом прошли сами собой: мультимедийный комплекс заметно оперативнее «подцепил» смартфон, после чего заработал без каких-либо нареканий, причем весьма продолжительное время подряд! Связаны ли эти пертурбации между собой или «воля случая», поинтересовались мы у технического специалиста одно их многочисленных китайских брендов

Оказалось, что связаны: со старым смартфоном «музыка» тоже подружится, но будет работать хуже. С современной моделью телефона проблем заметно меньше. На всякий случай — повторяем опыт: возвращаем старое «яблоко» на шнурок. Результат себя ждать не заставил: экран снова завис «в режиме Малевича», отказываясь реагировать на касания, тычки и даже удары. Переподключаем к новому «айфону» — все исправно работает.

Ругать китайские автомобили можно и даже нужно: китайцы, кстати, очень тщательно все наши «сигналы» вычитывают и оперативно принимают меры. Однако стыдить и корить следует по делу: только если причина действительно скрывается непосредственно в автомобиле, а не в подключаемых к нему устройствах. Тоже самое, к слову, про ремонт: даже гениальный инженер бессилен, когда в дело вступают «кривые руки».