«Сухой туман» или обман: любопытный способ избавить авто от неприятных запахов

Услуга «сухой туман», или очистка салона автомобиля от неприятных и застарелых запахов специальным паром, появилась недавно и стоит пока еще недешево: владельцы соответствующего оборудования, пользуюсь своей малочисленностью, «отбивают» вложения. Однако в Москве появилась возможность получить представление о новой для отечественного автомобилиста услуге по вполне доступным тарифам. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Избавление авто от застарелых запахов плесени, сигарет и прочих весьма неприятных последствий долгой эксплуатации с помощью специальной машины, наполняющей пассажирский отсек специализированным паром — относительно новая, повторим, услуга, многими автолюбителями еще не испытанная.

Причина — достаточно высокая цена, которая на фоне не самой важной и актуальной операции кажется прямо сейчас неуместной. Дорого, потом как-нибудь. А попробовать-то хочется: автомобили у большинства из нас далеко не новые, успели уже «нахвататься» таких «ароматов», что любой пассажир, садясь в салон, первым делом заметит связку «елочек».

Теперь же можно смело снимать ароматизаторы: не самую тщательную и достаточно поверхностную, но достаточную для осознания необходимости и действенности процедуры обработку «сухим туманом» можно получить всего за каких-то 500 рублей. Правда, потеть придется самому.

Фото: freepik.com

На бескрайней и самой популярной в России доске объявлений появилось предложение, в рамках которого любой столичный автомобилист может приехать на самомойку и лично провести обработку салона автомобиля сухим туманом.

За пять сотен «деревянных» предстоит водрузить шланг в открытое заранее окно, включить рециркуляцию воздуха и аппарат, а после, подождав несколько минут, проветрить «ласточку». Продавец обещает несколько ароматов на выбор и достаточно действенный эффект: пару недель салон будет благоухать, а дальше последствия прошлых десятилетий эксплуатации полезут обратно.

Впрочем, этой простой и быстрой процедуры, что займет не более получаса со всеми проветриваниями, собственнику транспортного средства должно хватить, чтобы определиться: стоит оно того, или нет. Да и пять сотен — не тот тариф, который подразумевает жалость к себе за необратимые потери. В награду — знание и собственный опыт в любом случае.

А ежели понравился, то за 2500-3000 рублей можно уже вызвать профессионала, который качественно и толково проведет очистку, последствий которой хватит на значительно более протяженный срок. Видится, что такая «самостоятельная обработка» не только способна популяризировать «сухой туман» в широких массах, но и позволит большему числу людей наслаждаться приятным запахом в машине. Осень скоро, дожди, а потом и зима — сезон закрытых окон не за горами.