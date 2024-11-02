Сколько стоит самый дорогой автомобильный ароматизатор в России

Говоря «ароматизатор», мы по умолчанию представляем традиционную «елочку» или ее аналоги, которые продаются на каждой заправке и вешаются на салонное зеркало заднего вида, чтобы неделю ублажать посетителей салона чарующим ароматом. Есть и более долгоиграющие варианты, но смысл всегда тот же: повесил, выветрился, выбросил. И тут китайцы пошли дальше и сделали суперароматизатор, которые и стоит намного дороже, но и работает совсем иначе. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автомобильные ароматизаторы в России любят все: сначала их вешают в салон, стремясь скрыть прогорклый запах табака и пота, плесени и просто старой машины, а потом вежливо переносят в багажник, где следы дачного мусора ждут «разбирательств» с лета.

Со временем в «трюме» скапливается целая коллекция: кто-то собирает исключительно «елочки», другие предпочитают иную форму, но общий пейзаж, обычно, не отличим. Однажды их все снимут, перед продажей машины, чтобы написать в объявлении «в авто не курили».

О пристрастии к «вонялкам» не только российских автомобилистов автопроизводители, конечно, знают. Так что работа в этом направлении идет давно: одной из «богатых» опций нового автомобильного времени, которой могла похвастаться, например, BMW G-семейства, был инсталлированный ароматизатор: система картриджей, которая интегрировалась в общий обдув салона и позволяла наполнять внутреннее убранство элегантным и чарующим ароматом.

Так пахнет богатство! Называется это чудо BMW Ambient Air, а сменные картриджи стоят около 2000 рублей. Естественно, всем остальным автовладельцам тут же захотелось аналогичный: «елочка» — это теперь для бедных.

Фото aliexpress

Позже такой же опцией разжились и китайские «нувориши» на российском рынке — например, Jaecoo J8. Но хотелось-то всем, поэтому наши восточные партнеры предложили каждому самостоятельно инсталлировать доработку в свой автомобиль: весь необходимый инструментарий можно приобрести на всеми любимой интернет-барахолке.

Более того, тут же появились и конторы, предлагающие установку гаджета «а-ля BMW» в любую машину: операция под ключ обойдется в18 000 рублей, а каждый новый картридж — в 800 руб. Все видимые глазу «инновации» аккуратно вставляются в пространство перчаточного ящика, система начинает работать в ту же секунду, как включается печка или кондиционер, а приятный запах распространяется по всему салону через штатную систему воздуходувов. Насыщенностью же аромата можно управлять с помощью мобильного приложения.

Российские водители пишут, что оригинального картриджа хватает примерно на 2-3 месяца, но покупать новый совсем не обязательно, ведь штатный легко разбирается и наполняется новой ароматической смесью, которая, в свою очередь, обходится намного дешевле — примерно в 400 рублей.