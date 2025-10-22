Турбануть Vesta: во сколько обойдется увеличение мощности популярной LADA

Экономическая политика российских властей, направленая исключительно на сохранение и укрепление отечественного автопрома, уже сделала иномарки недостижимой роскошью для большинства соотечественников. Значит, будет «Лада»: не хочется, а надо. Скучная, медленная, не интересная. Впрочем, уже есть технологии, позволяющие сделать ту же Vesta по-настоящему быстрой, мощной и привлекательной с точки зрения динамики. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Утильсбор не оставляет нам шансов, так что будем улучшать «Жигули»

Кто у нас быстрой езды не любит? Да все любят, все притапливают педаль, невзирая на камеры и прочие нюансы русской дороги. Однако сделать это с каждым годом становится все сложнее. Мешают, во-первых, те самые камеры. А во-вторых, автомобили, способные на динамичную езду, дорожают день ото дня. Пессимизм, конечно, но скоро в наших широтах останется одна LADA, добредущая по цене до лучших представителей немецкого автопрома. Что делать? Тюнинговать!

Теория и практика русского моторостроения такой понятный и повсеместно испытанный способ увеличения мощности ДВС как турбина, не приемлет: вершина тольяттинской эволюции, 21127, он же «шеснарь», был тысячи раз оснащен наддувом в гаражах, однако заводской турбоверсии мы так и не увидели. Да и не увидим: ресурс смежных узлов и агрегатов просто не выдержит даже стандартных 100 000 км пробега с увеличенной мощностью.

А новые китайские вариаторы, и сейчас вызывающие нарекания, от такой прибавки начнутся разваливаться сразу. Довод завода понятен, и обсуждению не подлежит: если в Тольятти просто разберутся с текущим качеством запчастей — уже будет победа.

Фото производителя

Останавливает ли это российских автолюбителей? Разумеется, нет! Более того, на рынке уже представлены турбокиты в частности под Vesta: добавить мощности волжскому флагману можно за 200 000 рублей. Именно за такую сумму продают полный комплект для установки, хотя и с оговоркой.

Отдельно придется заплатить 60 000 рублей за ЭБУ, в который уже установлена новая программа, а так же за коллектор из нержавейки — в наборе идет «чермет».

Инсталляция, при наличии всех необходимых узлов и агрегатов, делается в гараже за вечер, а блок управления двигателем можно и переписать — только программа и работа мастера обойдется явно дешевле. Сколько же «лошадей» получит автомобиль?

При стандартной мощности «Весты» в 122 л.с., установка турбокита доведет мощность двигателя до 160-180 «лошадок», а крутящий момент увеличится почти на 100 Н/м. Время разгона до сотни составит около 8 секунд.

Звучит впечатляюще, но остаются открытыми вопросы по ресурсу как самого двигателя, так и всего силового агрегата в сборе. Ни на какую гарантию, естественно, такой автомобиль уже претендовать не сможет, уж слишком ощутимо вмешательство в работу ДВС.