Сливать или откачивать: выбираем наиболее эффективный способ замены масла в двигателе

Всем водителям во все времена хочется сэкономить на ТО. И если сложные процедуры неминуемы, машины едут в сервис, но базовые-то работы зачастую делаются самостоятельно. И замена масла — одна из таких относительно простых операций. Однако каждый автовладелец, который хотя бы раз сам менял смазку, знает, насколько это хлопотное дело. Нужно найти яму, эстакаду, или же поднять на домкрате машину определенным образом, чтобы влезла приемная емкость, а сливная пробка оказалась в нижней точке. А после прогрева еще постараться не залить горячим маслом все вокруг.

На эту проблему среагировали производители разных автомобильных «приблуд». Не так давно на маркетплейсах появились насосы для откачки масла через щуп. Сегодня в интернет-магазинах такие гаджеты расходятся на ура: они обещают поменять лубрикант быстро, чисто и без лишней возни.

И правда: зачем лезть под машину, если можно просто вставить тонкий шланг насоса в отверстие щупа и выкачать отработку? Вакуумный метод избавляет автовладельца от самых неприятных этапов процедуры: не нужно возиться с прикипевшими болтами защиты картера, ловить скользкую пробку, а заодно и менять уплотнительную шайбу, вытирать потеки с гаражного пола. И традиционное — не дать маслу потечь по руке вниз. Вся работа проходит сверху, на сухую, и никакого масляного водопада. Но все ли так гладко на самом деле? За комфорт и чистоту, увы, приходится платить... состоянием двигателя. В чем же подвох?

Как отмечают авторы телеграмм канала @Auto_Fact_Service одноименного питерского техцентра, занимающегося обслуживанием, ремонтом и подбором автомобилей, «насос вытягивает далеко не все старое масло. Он забирает лишь то, что легко течет по тонкому шлангу, а густой осадок и тяжелые частицы грязи остаются лежать на дне поддона. Вы заливаете свежую смазку, но в глубине картера по-прежнему притаилось болотце из остатков отработки»

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Со временем взвешенные, но слившиеся в более крупные фракции продукты износа вместе с новой смазкой циркулирует по мотору и забивают каналы, оседают отложениями на деталях и забивают фильтр. А тут и до масляного голодания близко. К тому же полный отказ от классического слива чреват другими неприятностями.

Сливная пробка без дела может хорошенько прикипеть к поддону. И если через пару лет все-таки понадобится ее открутить, есть риск сорвать шлицы или даже расколоть сам поддон. Выходит, такая «оптимизация» и попытка остаться чистеньким способна обернуться дорогим ремонтом. Чем же лучше традиционный метод слива через отверстие?

Тем, что в этом случае из мотора выходит намного больше грязи. «Стоит открутить пробку на прогретом двигателе, как отработка ливанет из картера сильной струей, забирая с собой весь осадок со дна. Вместе с маслом наружу выходят тяжелые фракции шлама, нагар, металлическая пыль — все, что при откачке осталось бы на месте. Двигатель получает действительно свежее масло без добавления отходов», — объясняет специалист указанного выше ресурса.

Вывод напрашивается сам собой: вакуумная откачка масла через щуп соблазняет простотой, но старый добрый слив через пробку надежнее очищает двигатель. Да, этот способ вынуждает залезть под авто и проделать грязную работу, но ресурс мотора будет сохранен дольше. И не забывайте, что нужно менять и фильтр. А он зачастую находится внизу, так что все равно придется лезть под машину.