Помою машину, дорого: где за чистку автомобиля берут сотни тысяч рублей

С появлением в России комплексов «самомоек» в промышленном масштабе, число чистых машин на дорогах резко возросло: во-первых, быстро, во-вторых, дешево. Однако, как показала практика, не все стремятся на «банных процедурах» сэкономить, а многие действительно обеспеченные люди, владеющие очень дорогими автомобилями, еще и никуда не торопятся. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как мы обычно моем свою машину? Сполоснуть оперативно, губкой потереть, ковры стряхнуть — и поехали по своим делам. Глубокой чистки «с проникновением», когда руки доходят и до пылесоса, и до стекол изнутри, и до мегатонн пыли на приборной панели, автомобиль может ждать месяцами, да так и не получить.

Самому некогда, а отдавать на комплекс — дорого. Впрочем, основная часть автовладельцев не имеет дел с премиальными — действительно дорогими и роскошными, а не то, что нам подают под видом «премиума» — автомобилями. А повидавшему жизнь «японцу» или «корейцу» малейшее внимание от владельца будет в радость.

Тот же, кто заплатил за свое транспортное средство десятки миллионов, смотрит на процесс мойки иначе: здесь появляются регулярные чистки, дорогие составы, ворох тряпок, аккуратные мастера и пятизначные чеки на выходе. Думаете, это много? Оказывается, не так чтобы очень!

Фото Elite detailing.

Существует в Британии мойка, полный комплекс работ на которой обойдется в пересчете на наши деньги примерно в 850 000 рублей!

В процессе очистки машины используется более сотни различных средств, а время приведения в порядок одного автомобиля может составлять до 250 часов!

Первым делом машину моют от поверхностной грязи, далее идет длительная процедура полировки в пять этапов по всему кузову и внутри, причем оценка проделанной работы проводится буквально под микроскопом — не должно остаться ни царапинки. Владелец работает один, наемных сотрудников у него нет, так что за качество отвечает своим словом.

Судя по сотням уже восстановленных — мойкой такой глубокий процесс уже не назовешь — автомобилей, спрос имеется. Среди клиентов — футболисты, теле- и кинозвезды, музыканты и прочие «сливки общества». Кто бы мог подумать!