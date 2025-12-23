Не тянет: как самому и точно определить неисправность двигателя автомобиля

Машины в России, увы, в подавляющем своем большинстве далеко не новые — средний возраст отечественного автопарка давно перевалил за 15 лет. То есть разваливаются на ходу при небрежном уходе. И ключевая проблема тут, пожалуй, не в железе, а все же в людях: уровень автомеханика, его подготовки и опыта, столь низок, особенно у многих официальных дилеров, что собственнику транспортного средства зачастую проще самому разобраться в причине недомогания «железного коня». Как это делается — расскажем на простом примере.

Парк автомобилей в России стареет и будет стареть дальше, поскольку ни одного повода для его обновления не просматривается: цены на новые машины растут, их качество падает, выбор ограничивается. Держимся на «вторичке», которая, называя вещи своими именами, остается единственным выходом для противников кредитов, которые все больше напоминают кабалу. Однако у монетки есть и обратная сторона: чем старше машина — тем больше задачек она своему собственнику подкидывает. Чтобы решать их дешевле и не мчаться на поклон к автомеханику с каждой мелочью — придется развивать тот самый опыт, делающий из водителя — шофера.

Лиха беда начала: определив симптомы недомогания «железного коня», можно сделать первые шаги к решению проблемы. Например: неровные холостые, а на ходу — будто бы ничего, но создается ощущение, что машину «за хвост держат». Знакомо? Да у каждого, кто имел честь «сесть за баранку этого пылесоса» бывало.

Давайте думать органом, для того предназначенным: автомобиль уже дал нам целый ряд подсказок. ДВС — штука не самая сложная: воздух, искра и горючее — все, что ему нужно. Читай, смена воздушного фильтра и заправки убирает из уравнения половину неизвестных. Ничего не поменялось? Пойдемте смотреть искру.

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Здесь — перекресток: если свечки выглядят пристойно, не закопченные, не кривые-гнутые, с остатком электрода, да еще и дают искру при повороте ключика в замке зажигания — дело не в свече. Если нет — в мусорный пакет. А как насчет ареола на керамическом цоколе? Есть? Да у вас катушка пробивает: либо менять узел в сборе, либо искать и переклеивать резиновые наконечники.

Ничего подобного? Добро пожаловать в мир бензонасосов: если топливная помпа начала подавать нездоровые звуки, гудит или свистит — то к тратам. Тишина в эфире? До понурого посещения СТО — ровно один шаг, но его нужно пройти. Таков путь!

Три сотни «деревянных» и в руках, выносящих мешок покупок из ПВЗ любого маркетплейса, и диагностический модуль OBD2, самый дешевый и простецкий, в вашем распоряжении. С его помощью коммуницируемся с «мозгам» автомобиля и смотрим показатели через приложение на смартфоне.

Есть пропуски зажигания? В третьем цилиндре? Поменяйте катушки местами: если показания приборов после этого маневра изменились — мы локализовали неисправную катушку, которая и была причиной всех бед. Модуль OBD2 — в бардачок, еще не раз пригодится, а сами — в ближайший автомагазин. Дружеский совет: катушки меняются всегда просто, так что и проверять их нужно тут же, на месте. Увы, много подделок.