Холодная Vesta 25-го: что случилось с печкой главной отечественной легковушки

Кидать камни в новую Vesta — занятие довольно скучное: повод есть всегда, часто — не один. Надоедает. Увы, но качество комплектующих главной отечественной легковушки упало прямо пропорционально росту цен на нее, а исход французского партнера сказался на продукции волжского конвейера куда сильнее, чем казалось на первых порах.
Чем младше «Веста» — тем она хуже. И дело не столько в самом «ромбовидном французе», сколько в поставщиках запчастей, которые отбыли вместе с ним: за культуру сборки новые LADA никто не ругает, ведь она заметно выше, чем у многих китайских автопроизводителей. То ли дело — материальная составляющая, на которой «креста ставить негде».
Очередной пример — печка на машинах 2025-го года выпуска. Автор на одном из форумов пишет, что печка включается далеко не сразу, а через 10-15 минут поездки. То есть автозапуск прогрел двигатель, но салон не получил ни крохи тепла. Прокатились — «завелась «и печка. Судя по количеству откликов — ситуация массовая, никакая не уникальная, и затронула уже множество обладателей новеньких седанов и универсалов. Но «Ладу» ведь всегда покупают с оговоркой, что ее легко отремонтировать! Вот и в этот раз справились.
Применим модный у автовладельцев термин: «моросит» реле. Если точнее, нестабильно работает реле К5, которое отвечает за включение вентилятора. Опытные пользователи рекомендуют для проверки и подтверждения довода временно поменять местами реле К4, отвечающее за задние стеклоподъемники и наше искомое. Если проблема решится — дешево отделались, качественную запчасть, в силу ее универсальности, можно приобрести почти в любом магазине. А если нет — добро пожаловать к официальному дилеру.
Только стоит вспомнить, что проблема наблюдается на машинах после длительного простоя и полного охлаждения двигателя, так что придется хорошенько подождать, прежде чем показывать автомобиль мастеру. Опять ждать, опять доказывать, опять настаивать и добиваться. Разве этого ожидал покупатель нового автомобиля, только что отдавший в окошко кассы около двух миллионов рублей?