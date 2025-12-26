Холодная Vesta 25-го: что случилось с печкой главной отечественной легковушки

Зима в Россию все же пришла, градусник вспомнил, что на дворе — декабрь. А вот печка на новеньких, 2025-го года выпуска, LADA Vesta к такому «внезапному» повороту событий оказалась не готова: водители жалуются на холод в салоне и слишком долгое ожидания срабатывания отопителя после включения «теплой опции». Как так вышло, что активировать печку можно лишь немного на машине поездив и, главное, как решить насущный вопрос, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Кидать камни в новую Vesta — занятие довольно скучное: повод есть всегда, часто — не один. Надоедает. Увы, но качество комплектующих главной отечественной легковушки упало прямо пропорционально росту цен на нее, а исход французского партнера сказался на продукции волжского конвейера куда сильнее, чем казалось на первых порах.

Чем младше «Веста» — тем она хуже. И дело не столько в самом «ромбовидном французе», сколько в поставщиках запчастей, которые отбыли вместе с ним: за культуру сборки новые LADA никто не ругает, ведь она заметно выше, чем у многих китайских автопроизводителей. То ли дело — материальная составляющая, на которой «креста ставить негде».

Очередной пример — печка на машинах 2025-го года выпуска. Автор на одном из форумов пишет, что печка включается далеко не сразу, а через 10-15 минут поездки. То есть автозапуск прогрел двигатель, но салон не получил ни крохи тепла. Прокатились — «завелась «и печка. Судя по количеству откликов — ситуация массовая, никакая не уникальная, и затронула уже множество обладателей новеньких седанов и универсалов. Но «Ладу» ведь всегда покупают с оговоркой, что ее легко отремонтировать! Вот и в этот раз справились.

Применим модный у автовладельцев термин: «моросит» реле. Если точнее, нестабильно работает реле К5, которое отвечает за включение вентилятора. Опытные пользователи рекомендуют для проверки и подтверждения довода временно поменять местами реле К4, отвечающее за задние стеклоподъемники и наше искомое. Если проблема решится — дешево отделались, качественную запчасть, в силу ее универсальности, можно приобрести почти в любом магазине. А если нет — добро пожаловать к официальному дилеру.

Только стоит вспомнить, что проблема наблюдается на машинах после длительного простоя и полного охлаждения двигателя, так что придется хорошенько подождать, прежде чем показывать автомобиль мастеру. Опять ждать, опять доказывать, опять настаивать и добиваться. Разве этого ожидал покупатель нового автомобиля, только что отдавший в окошко кассы около двух миллионов рублей?