Риски очистки лобового скребком: как убрать наледь и не повредить стекло машины

Простые, но эффективные лайфхаки борьбы с обледенением авто

Зимой далеко не всегда можно вот так запросто подойти утром к машине и поехать. Мало того, что некоторые водители считают необходимым прогревать и двигатель, и салон, так еще снег в тандеме с перепадами температур оставляют ледяную корку на стекле, убрать которую так же быстро, как смахнуть снег не всегда возможно. Приходится работать скребком, что иногда, напоминает портал «АвтоВзгляд», может выйти боком.

Глеб Леворуких

Изображение Риски очистки лобового скребком: как убрать наледь и не повредить стекло машины

В магазинах полно жестких скребков любой ширины. Казалось бы — три себе и три, очищай ветровое. Однако и в таком простом дела есть свои риски. Сразу оговоримся, что тем, у кого есть подогрев лобового стекла, все эти рекомендации могут быть интересны исключительно из любопытства.

В процессе соскабливания льда мы делаем резкие движения с довольно сильным надавливанием. И если слега переусердствовать, а рука при этом соскочит, можно запросто повредить замерзшие уплотнительные резинки, ЛКП на боковых стойках, и даже саму «лобовуху». Твердый пластик, из которого сделаны скребки, великолепно «чертит» по стеклу. На выходе остаются полосы. Царапины это или штрихи — не важно. И то, и то очень сложно удаляется.

Но есть нехитрая, но весьма эффективная схема удаления наледи. Самое простое — смахнуть снег с водительской двери, пробраться в салон, запустить мотор и включить обдув. И заняться очисткой всей остальной машины. А к стеклу подобраться в последнюю очередь, когда оно нагреется и все эта ледяная шуга будет удаляться без усилий.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com
Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Второй способ — обработать стекло специальной автохимией. Среднестатистический размораживатель сохраняет свою работоспособность вплоть до 40 градусов мороза. С тонким слоем льда он справится едва ли не мгновенно, а слой потолще превратит в кашу за несколько минут.

Не будет лишним брызнуть и в форсунки стеклоомывателя. Они чаще всего забиваются льдом снаружи и либо вообще перестают поливать, либо дают струю вместо распыления. Размораживатель вернет нормальную пропускаемость. А чтобы предупредить обмерзание — можно накануне побрызгать на стекло и замки антиобледенителем.

Говоря о «незамерзайке», нельзя не отметить ее же саму как средство удаления льда. Так как в этой жидкости содержится спирт, она вполне применима как размораживатель. Если есть возможность отлить эту субстанцию во флакон с распылителем, то ей можно так же опрыскать стекло.

Но если форсунки не забиты, то стоит поднять «дворники», чтобы они не смахивали жидкость и просто обильно оросить стекло. Спирт растопит наледь, после чего она удаляется водосгоном или скребком с минимальным нажатием.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

А что будет, если растопить лед горячей водой? Да ничего хорошего. От перепада температур стекло попросту лопнет. Тут дело в противоположном напряжении. Кристаллическая решетка в мороз сужается, а от нагрева расширяется. Вот и получаются две равно правленные силы, которые и колют стекло. Особенно этому подвержены триплексы, уже имеющие микротрещины и сколы. Поэтому не рассматривайте этот вариант изначально.

Какой бы из способов вы не выбрали, главное — не ждать оттаивания стекла в пути. Начинайте поезду с уже очищенным лобовым, ведь без хорошей видимости не может быть и безопасной поездки.

