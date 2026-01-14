Риски очистки лобового скребком: как убрать наледь и не повредить стекло машины

Зимой далеко не всегда можно вот так запросто подойти утром к машине и поехать. Мало того, что некоторые водители считают необходимым прогревать и двигатель, и салон, так еще снег в тандеме с перепадами температур оставляют ледяную корку на стекле, убрать которую так же быстро, как смахнуть снег не всегда возможно. Приходится работать скребком, что иногда, напоминает портал «АвтоВзгляд», может выйти боком.

В магазинах полно жестких скребков любой ширины. Казалось бы — три себе и три, очищай ветровое. Однако и в таком простом дела есть свои риски. Сразу оговоримся, что тем, у кого есть подогрев лобового стекла, все эти рекомендации могут быть интересны исключительно из любопытства.

В процессе соскабливания льда мы делаем резкие движения с довольно сильным надавливанием. И если слега переусердствовать, а рука при этом соскочит, можно запросто повредить замерзшие уплотнительные резинки, ЛКП на боковых стойках, и даже саму «лобовуху». Твердый пластик, из которого сделаны скребки, великолепно «чертит» по стеклу. На выходе остаются полосы. Царапины это или штрихи — не важно. И то, и то очень сложно удаляется.

Но есть нехитрая, но весьма эффективная схема удаления наледи. Самое простое — смахнуть снег с водительской двери, пробраться в салон, запустить мотор и включить обдув. И заняться очисткой всей остальной машины. А к стеклу подобраться в последнюю очередь, когда оно нагреется и все эта ледяная шуга будет удаляться без усилий.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Второй способ — обработать стекло специальной автохимией. Среднестатистический размораживатель сохраняет свою работоспособность вплоть до 40 градусов мороза. С тонким слоем льда он справится едва ли не мгновенно, а слой потолще превратит в кашу за несколько минут.

Не будет лишним брызнуть и в форсунки стеклоомывателя. Они чаще всего забиваются льдом снаружи и либо вообще перестают поливать, либо дают струю вместо распыления. Размораживатель вернет нормальную пропускаемость. А чтобы предупредить обмерзание — можно накануне побрызгать на стекло и замки антиобледенителем.

Говоря о «незамерзайке», нельзя не отметить ее же саму как средство удаления льда. Так как в этой жидкости содержится спирт, она вполне применима как размораживатель. Если есть возможность отлить эту субстанцию во флакон с распылителем, то ей можно так же опрыскать стекло.

Но если форсунки не забиты, то стоит поднять «дворники», чтобы они не смахивали жидкость и просто обильно оросить стекло. Спирт растопит наледь, после чего она удаляется водосгоном или скребком с минимальным нажатием.

Фото globallookpress.com

А что будет, если растопить лед горячей водой? Да ничего хорошего. От перепада температур стекло попросту лопнет. Тут дело в противоположном напряжении. Кристаллическая решетка в мороз сужается, а от нагрева расширяется. Вот и получаются две равно правленные силы, которые и колют стекло. Особенно этому подвержены триплексы, уже имеющие микротрещины и сколы. Поэтому не рассматривайте этот вариант изначально.

Какой бы из способов вы не выбрали, главное — не ждать оттаивания стекла в пути. Начинайте поезду с уже очищенным лобовым, ведь без хорошей видимости не может быть и безопасной поездки.