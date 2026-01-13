Лопата дороже золота: москвичи начали круто зарабатывать на снегопаде

Циклон, превративший столицу в последние дни новогодних каникул в единый сугроб, стал настоящей напастью не только для дорожных и прочих служб, но и для горожан: в Москве не пройти, не проехать в прямом смысле слова. Причем машины покрыты буквально метровым слоем снега. Естественно, очень оперативно нашлись те, кто предлагает услугу по очистке застрявших в снежно плену транспортных средств. Предлагает дорого. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Выпадение осадков в виде снега в январе — всегда ситуация неожиданная, где-то даже мистическая. Никогда такого не было, и вот опять! Столичные аэропорты, особенно главный авиаузел страны «Шереметьево», традиционно впали в уныние и завершили новогодние праздники сотен тысяч россиян тяжелым «похмельем», после которого можно брать еще один отпуск. Ключевые магистрали, ту же МКАД, очистили до асфальта оперативно. А вот во дворах и придомовых территориях — коллапс, иначе и не скажешь: надежды на коммунальщиков и трактора нет. Только на себя и «того парня».

Снегопад на прошлой неделе выдался, конечно, исторический: говорят, входит в пятерку сильнейших за 150 лет. Но еще одиозней — его последствия: воспользоваться наземным транспортом, включая личный автомобиль, практически невозможно. А последний еще предстоит из метрового сугроба выкопать, однако в этом деле несложно найти помощников. Другой вопрос — какой ценой.

Лопату можно приобрести и за 900 рублей, маркетплейсы оказались более подготовленными, чем специальные службы, но хватит ли одного себя? Получится ли объединиться с соседями, как удалось некоторым столичным жилым комплексам? Домовой чат, конечно, в помощь, но не лишним будет и наемный работник.

Фото: Alexander Legky/globallookpress.com

Несложный и непродолжительный мониторинг социальных сетей показал, что желающих поучаствовать в ликвидации снежного покрова с автомобиля и его окрестностей найдется немало. Цены — от тысячи рублей. Чем ближе к центру — тем дороже. Например, в ЦАО есть предложения и от 7000 руб. За эту сумму обещают полностью очистить от осадков не только саму машину, но и проезд. Почти сотня «грязных зеленых бумажек», зато никакого пота и тяжелого физического труда.

Старый метод, в рамках которого «акцептуется» местный дворник с казенной лопатой — тоже исправно работает. Например, на окраинах, в легендарных московских «спальниках», ценный сотрудник за услугу сначала попросил полторы тысячи, но потом, оценив перспективы, согласился взять за свою работу тысячу «деревянных». В комплекс входит и уборка снега, и выталкивание ТС с наглухо заметенной парковки. Более того, в дворницких оказались и заряженные аккумуляторы, и пусковые провода: вот это сервис!

Однако крепко поистратившиеся после праздников горожане чаще всего практикуют коллаборацию и семейный труд: вдвоем, с приличной лопатой и щеткой, можно решить проблему примерно за час. Объединившись с соседями, придомовой паркинг приобретает пристойный вид за три часа. Лишь бы трактор утром не проехал и снова всех не замел. Впрочем, где не пройдет техника — потрудится вторая волна циклона, обещанная на середину недели. Запасаемся лопатами!