Доброе тепло: стоит ли покупать одеяло для двигателя машины

Грянувшие во многих российских регионах морозы многих застали врасплох: от столь снежных и холодных зим мы, честно говоря, уже отвыкли. Будем объективны: проблемы с пуском двигателя в этом сезоне испытали слишком многие, чтобы просто тему опустить. Так что же сделать, причем дешево и просто, чтобы автомобиль наверняка завелся утром при температуре воздуха -20? И, самое главное, чего делать точно не стоит. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Силовой агрегат — самый дорогой узел автомобиля и самый ценный, поскольку номерной. Именно его исправность и здравие позволяет эксплуатировать ТС долго и относительно недорого, но проблемы с ним гарантируют серьезные капиталовложения. И тут грянули морозы, масло задубело, «задремал» в холоде аккумулятор, искра не вышла — чуда не произошло.

Дал осечку и двигатель. Причина — на поверхности: забортная температура, проникшая во все ниши и полости моторного отсека, усиугубила все накопившиеся проблемы. А в случае с китайскими машинами — просто подчеркнула недоработки «поднебесных» инженеров и «сокращение издержек» маркетологов. Как бы компенсировать последствия?

Древнее как мир, и действенное как автомат Калашникова, решение — специальное одеяло, позволяющее движку оперативно прогреться. Важно: оно не согревает его в простое, не снижется воздействие низких температур, не гарантирует пуск в мороз. Одеяло позволяет мотору медленнее остывать и быстрее прогреваться.

После достижения им нужной температуры, одеяло необходимо снять! Иначе возникает риск перегрева (тt подкапотного пространства — величина рассчитанная и важная), а также самые «комфортные» условия для возникновения пожара. Во времена развитого социализма (да и после) покрывало для моторного отсека делали из войлока, а в самых северных широтах — и вовсе крепили «валенок» под капот, создавая тем самым постоянный барьер для мороза.

Стоит ли использовать этот механизм в городе? Однозначно — нет: в мегаполисе мотор львиную долю времени работает на холостых — в пробках стоим. Иными словами, развить скорость на продолжительное время, чтобы «застудить» моторный отсек физически невозможно. Так что одеяло «на постоянку» нам, горожанам, просто противопоказано.

А как насчет «доброго тепла», электроодеяла от китайских предпринимателей? Тоже очень спорная история: с одной стороны — запитал от розетки, да и греешь. С другой — горят они как свечки на именинном торте, регулярно. А в моторе всегда найдется неучтенная капля бензина или пары того же свойства. Пыхнет — не потушишь.

Если уж погодные условия настолько арктические как заявляют с голубых экранов, а ехать — надо, то использовать войлок или аналогичные укрывные материалы рекомендуем исключительно на парковке, в момент прогрева. После — обязательно убрать. Все электронные «китайские премудрости» — от лукавого, от них больше бед, чем радостей.

А вот проследить за состоянием АКБ, свечей, проводов, катушек, генератора — надо. И эта инвестиция будет в разы актуальнее: машина заведется, а сам прогрев станет лишь вопросом времени.

Ну а коли душа требует комфорта и зимой да с первых секунд — добро пожаловать в мир автономных отопителей и предпусковых подогревателей. Да, дорого, но и эффект — что надо. Причем без вреда и риска.