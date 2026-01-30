Почему зимой двигатель «ест» больше масла: разбираемся без мифов

Опытные автомобилисты знают, что с наступлением холодов масляный щуп приходится проверять чаще, особенно на подержанных машинах. Впрочем, заниженный уровень смазки в моторе далеко не всегда является проблемой. Ведь зимой расход лубриканта может вполне закономерно возрастать. Портал «АвтоВзгляд» отметил основные причины, которые приводят к подобной ситуации.

И тут стоит начать с анализа температурно-вязкостных характеристик моторного масла, вернее, с их взаимосвязи. Суть в том, что на холоде любая современная моторная смазка густеет, а при экстремальных морозах даже у самых «крутых» составов существенно снижается текучесть.

Что, естественно, затрудняет холодный пуск двигателя. И пока насос не прокачает загустевшую смазку по системе, все ее ключевые узлы работают в условиях масляного голодания. Повышенное трение в этот критический период ведет к очевидному ускорению износа, что, безусловно, увеличивает угар лубриканта.

Следующий критичный аспект зимней эксплуатации — режимы коротких поездок. Из-за этого силовой агрегат часто не успевает выйти на оптимальную рабочую температуру. В результате в картере накапливается конденсат, который, смешиваясь с маслом и продуктами сгорания, образует низкотемпературные шламы.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Что, в свою очередь, постепенно ухудшает свойства смазки. Ситуацию нередко усугубляет и несгоревшее топливо, стекающее в картер из-за переобогащенной смеси при прогреве. Она разжижает масло, делая его более летучим и склонным к угару.

Свой «посильный» вклад в повышенный расход масла привносит и система вентиляции картера. Дело в том, что при частой работе на холодном двигателе в картерных газах содержится больше влаги и агрессивных кислотных компонентов.

А поскольку система вентиляции картера направляет эти пары во впуск для дожигания, то вместе с ними в цилиндры попадает и так называемый масляный туман. Зимой процесс масложора идет интенсивнее еще и потому, что определенная часть масла на холодном моторе (особенно изношенном), «уходит» через цилиндропоршневую группу.

Что же можно предпринять, чтобы снизить сезонный расход смазки? Прежде всего, специалисты рекомендуют усилить контроль за его уровнем. А зимой проверять этот показатель желательно каждые 1500-2000 км. Повышенный, но стабильный расход (в пределах 0.5-1 л на 5000 км для многих современных двигателей) в холодна — часто статистическая норма, а не приговор агрегату.

Кроме того, зимой важно правильно выбирать режим прогрева двигателя. Многие современные моторы не требуют долгого стояния на месте, причем начинать движение желательно на низких оборотах, избегая резких ускорений, пока температура не достигнет нормы.

Фото производителя

Наконец, весьма важным в плане снижения расхода моторной смазки является ее грамотный выбор. В настоящее время в мануалах многих производителей в зависимости от сезона указывается несколько спецификаций лубрикантов.

Очевидно, что для зимних условий предпочтительнее выбирать составы с соответствующей низкотемпературной вязкостью (например, 0W- или 5W-). Такое масло быстрее прокачивается по системе смазки при холодном пуске.

Кроме того, среди прочих параметров лубрикантов стоит обратить внимание на температуру вспышки масла. Чем она выше, тем меньше будет расход масла на угар.

Взять, к примеру, синтетическое моторное масло Primus EC 5W-30 марки Lubex. Данный продукт производится по технологии, обеспечивающей низкий коэффициент трения и способность к формированию прочной масляной пленки на деталях двигателя.

Это существенно минимизирует их износ при запуске и прогреве холодного силового агрегата. Еще одной важной особенностью этого лубриканта является хорошая морозостойкость (температура застывания достигает аж -39С), что также способствует снижению его расхода в зимний период.