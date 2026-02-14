Мог бы сэкономить: как этой зимой многие водители сгубили аккумуляторы своих авто

Весна в Центральной России не за горами, но эта радостное событие для многих автовладельцев омрачится выходом из строя аккумуляторов их транспортных средств. А такое развитие событий ставит перед выбором — реанимировать устройство или заменить его. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд» как стоило эксплуатировать свои машины уходящей зимой, чтобы не лишиться батареи к лету, и как наилучшим образом подготовить ее к новым холодам.

— В случае с большинством современных АКБ, то, когда подходит к концу срок их эксплуатации, лучше не рисковать и просто заменить, — уверен технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов. — При зарядке отслужившей свое батареи, возможен ее взрыв из-за скопления смеси газов, — предупреждает он.

— Могу сказать, что автомобилисты, пользующиеся эффективными лайфхаками, не обнаруживают своих «стальных коней» за считанные дни до весны в состоянии «выдохшихся кляч». Проблема в том, что вокруг эффекта снижения емкости автомобильного аккумулятора (при температуре -20 °C и ниже этот показатель обрушивается на 20-50%, а пусковые токи падают так и вовсе катастрофически) сложилось множество мифов, — указывает заместитель руководителя направления АКБ отдела продаж компании «Авторусь» Дмитрий Меженин.

Миф первый — «если АКБ замерзла, ее нужно занести в тепло и срочно начать заряжать». Но заряжать замерзшую батарею категорически запрещено. Лед внутри банок означает, что пластины, скорее всего, уже деформированы и при отогреве возможны замыкания. Такое устройство сначала необходимо 8-10 часов оттаивать при комнатной температуре, потом проверить на предмет короткого замыкания и целостности корпуса.

Фото senivpetro/freepik.com

Второй миф — «занесите АКБ в тепло за 5 минут до запуска». Для прогрева всего массива свинца и электролита нужны два-три часа в теплом помещении. Кратковременный поверхностный прогрев почти бесполезен. Заряжать АКБ следует длительное время в теплом помещении, соглашается продакт-менеджер бренда Delta Иван Смородин. Причем температура должна быть не ниже +15°C. При этом существует масса эффективных способов продления жизни АКБ в морозы, напоминают эксперты.

— Прежде всего — это правильная «подкормка» зарядным устройством, — считает Меженин. — Рекомендуется использовать исключительно автоматические девайсы с десульфатирующим режимом и трехступенчатым циклом (заряд, абсорбция, поддержка).

Раз в один-два месяца (при частых коротких поездках) нужно проводить полную зарядку малым током (5-10% от емкости АКБ) в теплом помещении. Не следует при этом допускать глубоких разрядов ниже 10,5 В (это необратимо снижает емкость и сокращает срок службы АКБ). Ну и при длительных стоянках не забывать отключать массу или использовать отключаемые «плюсовые» клеммы...

— При суровых зимних температурах и краткосрочных поездках можно брать АКБ на ночь домой, — замечает Абрамов. — Этот способ доставляет много неудобств, зато он самый надежный — позволяет защитить батарею от переохлаждения и потери заряда. Хранить устройство лучше при температурах в диапазоне от +10 до +15 градусов. Есть и множество других полезных лайфхаков, способных продлить жизнь АКБ в мороз, которыми не стоит пренебрегать, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Другой вопрос — помогут ли они, если вспомнить про них только к середине февраля...

— А чтобы не допустить ошибок вновь, уже по окончании зимы нужно будет обязательно обзавестись качественным зарядным устройством, провести грамотную летнюю диагностику и стараться минимизировать глубокие разряды, — рассуждает Меженин.

Фото jcomp/freepik.com

А г-н Абрамов для подготовки к следующим холодам рекомендует в теплый сезон обязательно проверить (при необходимости — заменить) ремень и ролики привода генератора.

Это предупредит проскальзывание ремня по шкиву и поможет передавать заряд на аккумулятор в полном объеме. Кроме того, чтобы продлить жизнь АКБ и снизить риск не завестись в мороз, стоит проверить клеммы. Если они окислены, значит затруднена передача тока на стартер, и пора снять клеммы, тщательно пройтись по ним мягкой медной щеткой и обработать специальными составами, которые можно найти в любом автомагазине.

И еще для поддержания жизнеспособности АКБ надо использовать специальное зарядное устройство: дозарядка позволяет гарантированно завести двигатель. Кроме того, благоприятны для батареи более длительные поездки. Ведь во время коротких, при включении всех электрических систем — освещения, обогрева, вентиляции и т.д. — аккумулятор пребывает в состоянии постоянного недозаряда.

Поэтому более длительные поездки (от часа на стабильной скорости) помогут ему поддерживать работоспособное состояние. Собеседники портала «АвтоВзгляд» советуют взять за правило делать такие пробеги хотя бы раз в неделю. Одним словом, автомобильная АКБ, обслуживаемая надлежащим образом летом, с большой вероятностью переживет даже самую суровую зиму без критических последствий.