Симптом больших проблем: почему из глушителя течет бурая пена

«Рост срока эксплуатации», которым отечественные автопроизводители метко окрестили массовый переход россиян на подержанные и сверхподержанные машины, произошел далеко не от хорошей жизни: новую не купить. Однако «вторичка» тоже порой подкидывает совсем непростые и не бесплатные задачки, решать которые автовладельцы вынуждены за большие деньги. И почти всегда стоимость решения напрямую зависит от скорости расшифровки сигнала о неисправности и его обработки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Есть древнее как мир и стабильное как автомат Калашникова правило: машина сразу не ломается. Сначала этот сложный набор узлов и агрегатов передает своему обладателю сигналы о неисправности, всеми силами стараясь привлечь его внимание к проблеме: скрипами, стуками, гулами и значками на приборной панели.

Удается не всегда: современник глух к посылам, а в любой непредвиденной ситуации предпочитают сделать музыку громче. Цена такого подхода — пяти- и шестизначные счета на СТО, которые не просто могли бы, а обязаны были быть меньше, но при одном условии: заметь собственник ТС симптом неисправности на ранней стадии. Яркий тому пример — мотор.

Как известно, ДВС — самый дорогой и ценный (ибо номерной) агрегат любого авто. Его поломка — это всегда дорого. Впрочем, бюджет на ремонт можно заметно скостить, если вовремя заметить симптомы неисправности: некорректная работа как по звуку, так и по уровню детонации, снижение объема жидкостей — масла или антифриза, тяжесть пуска и повышенный аппетит.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Правда, в таком случае придется иногда прислушиваться или открывать капот. Впрочем, есть один симптом критической неисправности силового агрегата, который не потребует пачкать руки. На выходном отверстии выхлопной трубы появляется бурая пена, которая жирно намекает: следующий вояж — на СТО.

Дело в том, что появление такого симптома может говорить лишь об одном: антифриз уходит в масло (читай, изношена прокладка ГБЦ) в лучшем случае, либо появилась трещина в самой головке блока цилиндров. В обоих случаях автомобиль нужно немедленно представить пред светлы очи моториста, дабы тот нашел причину: попадание определенного объема жидкости, того же антифриза, приведет для начала к закоксовыванию внутренней рубашки, а при запущенном случае — вплоть до гидроудара. Ну и лубрикант, как вы понимаете, все свои смазывающие свойства оперативно теряет: задиры будут!

Пена у выхлопной трубы — сигнал запущенной ситуации, но сначала-то начал уходит антифриз, потом появился белый дымок из трубы. Чтобы убедиться в нарастающей беде, нужно было лишь поднести салфетку к глушителю — тут же показала бы наличие цветной охлаждающей жидкости в выхлопе. Однако этому никто не придал значения, никто не подсказал. А в результате — дорогущий ремонт. Один только набор прокладок сейчас стоит целое состояние. А то, что дело ими не закончится — так к гадалке не ходи.