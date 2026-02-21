Снегопад века: какую лопату лучше всего купить в машину

Текущая зима напомнила, как должны «по умолчанию» выглядеть сугробы, метели и снежный покров. Позабывшие об особенностях нашего климата автовладельцы оказались к таким циклонам с осадками не готовы, так что в январе-феврале скупали лопаты. Часто — бездумно, выбирая лишь из наличия или оперируя скорости доставки. Удобно пользоваться? А хранить? Так какую же лопату выбрать для утреннего автомобильного «копа»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Зима 2025-2026 недвусмысленно подсказала: лопата потребуется даже тем, кто хранит машину в подземном паркинге. Ибо до него, до паркинга, еще предстоит доехать по заснеженному двору, который легко не дается даже тяжелым внедорожникам. А уж легковушке с минимальным дорожным просветом и одним передним или, тем более, задним приводом — так и вовсе испытание. Будем копать, был бы шанцевый инструмент! Желательно — предельно универсальный, подходящий для этой нетривиальной, как выяснилось задачи.

Конец январских праздников, обрушившийся на Центральную Россию впечатляющим снегопадом, привел к самому настоящему «лопатному буму»: скупалось все, хоть отдаленно напоминающее инструмент для уборки снега. Своими глазами удалось рассмотреть несчастных, пытавшихся откопать личный транспорт даже совковыми и саперными лопатами! Два солдата из стройбата, как известно, заменяют экскаватор, однако настойчивости и веры в себя хватило не всем.

Впрочем, зачастую даже специализированный инструмент для уборки зимних осадков к искомому результату не приводил: широким «совком» от неумения и торопливости царапался кузов, а тяжесть снежного покрова оперативно приводила к поломке хлипкого пластика. Более того, по уму-то лопату надо держать в машине, а она, как внезапно выяснилось, банально не влезает в багажник. Замкнутый круг!

Фото: Sergey Elagin/globallookpress.com

Метод проб и ошибок — самый верный способ не только «набить шишек», но и получить ценный опыт, привел к следующему выводу: для выкапывания автомобиля в городе большая лопата не нужна. Она, во-первых, не помещается в багажник, вынуждая задействовать задний диван, а во-вторых, не лезет между припаркованными машинами, что так или иначе приводит к повреждениям лакокрасочного слоя. Более того: чем меньше лопата — тем легче ей махать!

Далее следует изучить компактный варианты: саперные вариации оставим в стороне, а вот компактные лопатки с широким захватом, именуемые «лавинными», нам подойдут. Это инструмент с широким черпаком около 40 см в ширину и 50 см в длину, с высокими, около 5-7 см стенками, которым легком чистить и между, и перед, и под машиной.

Важный нюанс — «лавинная лопатка» легкая, ей не сложно работать любому автомобилисту. Есть среди них и «прецеденты» с раздвижными черенком, однако служат они не очень долго: статичный вариант куда надежнее. На окончании — обязательно захват: так удобнее и быстрее раскидывать большой сугроб.

Такая лопатка легко помещается в багажник, справляется за полчаса с последствиями ночного снегопада, запросто позволяет откопаться, если застрял, и стоит не дорого. Вполне актуальный инструмент, который не займет слишком много места. В комплект стоит положить перчатки — хоть потрепанные зимние, хоть обычные строительные, которые в «момент истины» нужно просто надеть поверх «приличных». С таким арсеналом машину получится откопать даже после снегопада «Валли».