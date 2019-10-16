Почему далеко не каждая лопата поможет откопать машину из снега

Сцена, которая придет через месяц во все уголки России — от Калининграда до Владивостока: внезапно выпал снег. Никогда такого не было и вот опять. Вся городская уборочная техника по тревоге «гребет» правительственные трассы и «нужные» улицы, отдавая дворы и придомовые территории на откуп населения. Вам нужно — вы и разгребайте.
Многие в эту минуту вспомнят, как отказались от полного привода в угоду кожаному салону и современной мультимедиа, а кто-то и вовсе оставит автомобиль где придется, отправившись пешком по целине в сторону остановки.
Редкие счастливчики подключат все ведущие и бросят всю мощь пониженной передачи на штурм сугроба. Отечественная классика: раскопал парковку себе — раскопай и соседу. А лучшее место около подъезда получит счастливчик, у которого есть лопата.
Убирать снег или ковырять лед саперной лопаткой — все равно, что копать яму ложкой. Теоретически — возможно, практически — чрезвычайно сложно. Придется вставать на колени, читай, идти переодеваться, приложить втрое больше усилий, то есть крепко взмокнуть, и потратить драгоценное время утреннего раздумья, отведенное на пробки. Для ценителей военного снаряжения — найти что-то прочнее и надежнее действительно очень сложно — есть БСЛ, то есть большая саперная лопата. Но возить этот достойный внимания исторический инструмент в багажнике нет никакого смысла — в трофи-рейдах он не помощник, а снег быстрее будет выгрести ногой.
Туда же отправляем весь садовый инвентарь: что совковая, что штыковая лопата с тяжелой деревянной или железной ручкой сгодится, если вам требует фитнес, но не спасение автомобиля. Инструмент это тяжелый и созданный для совсем других задач. Да и времени уйдет слишком много. В любом случае, придется ехать на метро.
Для победы над сугробом нужна легкая лопата для снега с вместительным ковшом и высокими стенками, причем лучший вариант — пластик с телескопической ручкой. Такой и «откопаться» можно за считанные минуты, и место под парковку вечером расчистить, и в багажнике много места она не займет. Главное, выбрать инструмент из гибкого, но толстого пластика, который не сломается от первого же куска льда. Телескопическая же ручка позволит выгрести снег из-под машины, значительно облегчив процедуру эвакуации транспорта. Надеяться на такую лопату всю жизнь, конечно, не стоит, а вот зиму она наверняка проживет, регулярно отбивая вложенные в ее покупку рубли.
Итак, шанцевый инструмент в багажнике обязательно пригодится, даже если вы не выезжаете за город. Но если душа требует приключений и простора, то пригодным для снега пластиком с телескопической ручкой уже не обойтись. Ему, увы, лед и глина «не по зубам». Не поможет и военное снаряжение: выкопать сидящий на мостах внедорожник малой саперной лопаткой сможет только тот, кто никуда не торопится. Часов за восемь или около того.
Для поездок за город, подразумевающих бездорожье, нужна обязательно металлическая лопата с крепкой ручкой средней длины. Победит дорогу тот, кто не поленится и предварительно заточит инструмент. Кстати, чтобы обезопасить пластик багажника от «контакта», можно за 300 рублей приобрести советский армейский чехол от той самой БСЛ, который надежно укроет «черпак». Толстый и надежный материал, обязательно пахнущий старым складом, надежно сбережет все окружение лопаты от повреждений при транспортировке.
Лопата в багажнике уместно смотрится абсолютно в любом авто: хоть в матером внедорожнике, хоть в крохотном городском хетчбэке. Сейчас в изобилии представлена в любом хозяйственном магазине, места занимает мало, стоит недорого. А вот увидеть лица соседей, страдальчески откапывающих свое авто кожаными туфлями или щеткой для снега, когда вы впервые предъявите заснеженному утру свою новую лопату — бесценно.