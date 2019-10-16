Почему далеко не каждая лопата поможет откопать машину из снега

Сцена, которая придет через месяц во все уголки России — от Калининграда до Владивостока: внезапно выпал снег. Никогда такого не было и вот опять. Вся городская уборочная техника по тревоге «гребет» правительственные трассы и «нужные» улицы, отдавая дворы и придомовые территории на откуп населения. Вам нужно — вы и разгребайте.

Многие в эту минуту вспомнят, как отказались от полного привода в угоду кожаному салону и современной мультимедиа, а кто-то и вовсе оставит автомобиль где придется, отправившись пешком по целине в сторону остановки.

Редкие счастливчики подключат все ведущие и бросят всю мощь пониженной передачи на штурм сугроба. Отечественная классика: раскопал парковку себе — раскопай и соседу. А лучшее место около подъезда получит счастливчик, у которого есть лопата.