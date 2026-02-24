Уходит антифриз: новый способ найти даже самую сложную протечку

Семимильными шагами стареющий российский автопарк пополняется новыми китайскими и отечественными моделями, которые высоким качеством сборки и компонентов не блещут изначально. В итоге на голову автовладельцев из года в год начинает сыпаться все больше задач, нуждающихся в решении. Одна из самых распространенных — неведомый «исход» антифриза, определить который «по старинке» не выходит. Что ж, есть и более технологичные методы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Белый дым из выхлопной трубы, стойкий сладковатый запах в салоне и яркие пятна на асфальте — известные каждому водителю симптомы проблем с системой охлаждения двигателя. Заметив их — не сомневайтесь: в расширительном бачке — недобор. Случаются и куда более сложные истории: объем охлаждающей жидкости снижается, а «дырочку» найти не удается.

Даже «маркеры» в виде цветовых добавок в «охлаждайку», позволяющие оперативно разыскать место утечки, не помогают: течь столь незначительна или далека, что увидеть не выходит. А ведь шутки с антифризом заканчиваются печально: его недостаток приведет к перегреву двигателя, а пары этой жидкости — токсичны. Проще говоря, искать течь нужно обязательно, не откладывая решение вопроса путем постоянного долива. В таком случае поможет новая технология.

Итак, пробку заливной горловины проверили, асфальт под машиной осмотрели, у выхлопной трубы с салфеткой постояли и даже той же салфеткой потерли «карпет» в ногах у водителя — нет антифриза. А жидкость из расширительного бачка медленно, но верно уходит. Это значит, перед нами чуть более сложная задача, решить которую можно с помощью новой присадки, содержащей ультрафиолетовую добавку.

Фото: freepik.com

В автомагазинах и на маркетплейсах продают специальную «жижу», укомплектованную ультрафиолетовым фонариком, которую добавляют в ОЖ вечером, после целого дня эксплуатации транспортного средства. И «на охоту» отправляется специальный маркер, находящийся в бутылочке, который в ультрафиолетовом свете позволяет отыскать даже самую крошечную протечку, возникающую, возможно, только при высокой температуре мотора: в пробке, на бездорожье или после рьяного «пролета» по трассе.

Дело в том, что некоторые шланги и патрубки дают щель в несколько микрон при нагреве, но найти ее беглым обзором не удается. Так же подобное возможно при микротрещинах в ГБЦ, чем славятся, в частности, свежие изделия отечественного автопрома. В таком случае поможет только ультрафиолетовый маркер, добавленный в антифриз.

«Краска» позволит выявить самые микроскопические подтеки и оперативно их устранить. Ведь утечка ОЖ — именно та задача, где поиск проблемного места занимает, как правило, куда больше усилий, чем устранение неприятности. А с подобной «присадкой» эту задачу выполнить намного проще и, главное, куда дешевле, чем истерично подтягивать все хомуты без разбора и напрягать нос в поисках того самого ядовитого сладковатого запаха.