Черный экран: почему в машине неожиданно отключается модная сенсорная магнитола

Новые автомобили, даже отечественные, кстати сказать, оснащены, как правило, роскошным экраном, венчающим центральную консоль: там и музыка, и настройки климатической установки, и разные другие опции. На некоторых «чайнакарах» даже настройка головной оптики включается через центральный дисплей. Однако однажды, прямо во время движения, многофункциональный дисплей может погаснуть. Что делать и кто виноват — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Не успела «Искра» превратиться в пламя, как некоторые особо рьяные поклонники отечественного автопрома обратили внимание на странную деталь: иногда огромный центральный дисплей новинки рынка просто гаснет. Прямо на ходу, без «объявления войны», вероломно и неожиданно.

Но перед тем, как кидать камнями в отечественного автостроителя, оговоримся: свеженькая LADA — далеко не первый автомобиль, которому такая болячка свойственна. Хотите второе откровение? Точно такая же неприятность случается и на культовом для отечественного рынка кроссовере Kia Sorento. Про многоликих «китайцев» просто промолчим.

Причина столь возмутительного поведения крайне важной для современного авто цифровой панели — без экрана многие опций просто не активировать — тривиальна: он перегрелся. Ведь расположен-то «телевизор» верхом на центральных дефлекторах системы отопления, что зимой активно задействованы в прогреве пассажирского отсека. Летом дела обстоят не лучше, кстати: экран вершит торпедо, постоянно находится на солнце и, как вы уже успели догадаться, снова греется. Проблема локализована, диагноз — на руках, дело за малым: решить проблему с охлаждением.

Ничтоже сумняшеся, воспользуемся советом опытных товарищей из фанклубов Kia, которые эту проблему победили уже много лет назад. Во-первых, стоит разобраться с микрочипом, который создан для планшета, а не автомагнитолы. Если к нему есть нарекания — как это было в случае с Sorento — нужно заменить на более стойкий к температуре и тряске. Тот же путь должна пройти микросхема памяти, аналогично не всегда справляющаяся с поставленной задачей.

На сладкое — дополнительное охлаждение, которое лишним точно не будет. В купе такая процедура, выполненная в далеком 2021 году с магнитолой Kia, уже шестой год не дает даже малейшего повода для претензий: «музыка» работает идеально. Верится, что найдутся умельцы и для вазовской «головы». Одно настораживает: тогда процедура восстановления обходилась в 5000-6000 рублей, но сколько же она будет стоить сегодня? Никак не меньше десяти, увы: подорожали и руки, и чипы, и логистика.