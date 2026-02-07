Время назад: почему мировой автопром массово отказывается от новых технологий

Запрет с 2027-го года на модные выезжающие дверные ручки, что недавно ввели в Китае, показывает, насколько бездумным и бесшабашным был подход к дизайну и построению автомобиля в последние годы. В погоне за модой и кичем, транспортное средство потеряло комфорт и безопасность, что, в том числе, негативно отразилось и на автопродажах. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Доигрались — лучший термин, который описывает происходящее в мировой автомобильной отрасли прямо сейчас: со всего света одна за другой прилетают новости, как тот или иной автогигант отказывается от очередной модной технологии и возвращается к проверенным решениям. Фантастика, но простая кнопка оказалась в тысячу раз удобнее и безопаснее, чем многофункциональный сенсорный экран, а кривой руль в спортивной стилистике — не таким функциональным и безопасным, как обычная «баранка». Вспомним всю автомобильную блажь?

Началось все, как водится, с тачскрином, которые сначала захватили умы автомобилистов и автостроителей, а потом стали самым настоящим «красным флагом»: пока модная мультимедиа отвечала только за развлекательную часть программы — все было хорошо, классно и технологично. Но как только туда переехали опции управления — начались проблемы.

Китайцы же, прикинув математику процессу и оценив перспективу крепко сэкономить, и вовсе запихнули в экран все подряд: в некоторых моделях даже дальний свет включается через монитор. Глупость? Да. Теперь откатываем назад под гнетом разгневанных клиентов и низких оценок по безопасности.

Фото avtovzglyad.ru

Следующим откровением стали тормоза: клейменые за слабую результативность и малую мощность «барабаны» внезапно начали возвращать на конвейер. Причина, просто вдумайтесь, экологичность и экономичность. А как же результат? Как же эффективность? Эти доводы уступили перед желанием общественности сократить количество крошки от фрикционных накладок на дорогах. Дурь? Безусловно.

Может быть, и карбюратор обратно прикрутим, чтобы матушку-природу сберечь? Берите выше: некогда кузова на машинах были деревянными! Иронизируем, конечно, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а некоторые автомобилисты в России, вкусившие инновации собственной ложкой, смеяться уже перестали. Ибо не смешно.

Дальше — больше: штурвал yoke, заменивший в Tesla обычный руль, казался очень стильным и прогрессивным, однако уже успел «набить мозоль» и отправиться в раздел опций. Электроручки, что модно выезжают из двери, но примерзают при любом морозе и с бешеной скоростью выходят из строя, и вовсе запрещены в Китае уже со следующего года.

Технология, казавшаяся интересной и привлекательной, внезапно не прошла испытания дорогой. Да, современные машины все меньше и меньше испытываются в реальных условиях, все больше проходя экзаменацию в лабораториях, поэтому такие эпизоды вынуждены на собственной шкуре выяснять уже клиенты. Довольны ли последние? Видится, что не слишком.

Фото avtovzglyad.ru

Напоследок — сладкое: электромобильность. Суровые морозы в России показали, что технология далека от широкого применения, оставаясь в лучшем случае нишевой. Опыт же китайского авторынка, где такие температуры, как у нас сегодня, встречаются, но везде и не слишком часто, подсказывает, что и до роли нишевой — еще расти: Поднебесная активно переходит на гибриды, задвигая «электрички» в самый дальний угол потребления.

Будем честны: с такими погодами, как нынче трещат в Центральной России, «электричка» не проедет и трети заявленного производителем расстояния. А новости о замерзающих водителях, доверившихся компьютеру и указанному доступному пробегу, уже пошли. Более того, не секрет, что и сама зарядка электроавтомобиля в такую погоду — аттракцион с непрогнозируемым исходом.

Глюки с электроникой, проблемы с установкой программного обеспечения, откровенные ляпы с ГСМ, в рамках которых масла и смазки просто замерзали или наоборот, теряли функциональность на жаре, и многое-многое другое — симптомы болезней современного автомобиля.

Высокотехнологичного, но уже не транспортного средства, а мультимедийного центра: играет — классно, а вод едет — посредственно. Да и зимой лучше оставить в сугробе — целее будет. Объяснять, почему растет спрос на вторичку и постоянно снижается на новые автомобили уже, кажется, не требуется, не так ли?