Что такое эффект «ложной замены» АКБ в автомобиле и как его избежать

Считается, что стартерные автомобильные батареи являются сезонным товаром. Дескать, наибольшим спросом они пользуются осенью и зимой, когда у штатного АКБ из-за сильных морозов резко падает энергоемкость. Отчасти это так, но как свидетельствует практика, очень часто первопричиной замены аккумулятора, никак не связанной с сезонностью, является отсутствие должного сервиса со стороны автовладельца и банальное загрязнение клемм и контактов силовых проводов. В особенностях ухода за бортовым источником питания разбирался портал «АвтоВзгляд».

Как отмечают специалисты по ремонту автомобильной электрики, загрязнение клемм АКБ обусловлены не только воздействием внешней среды (например, влагой и дорожными реагентами). Это еще и следствие естественных процессов эксплуатации батареи. Напомним, что в современных аккумуляторах вентиляция ее банок происходит через особые лабиринты в крышках.

Через них капельки электролита, содержащие серную кислоту попадают, пусть и в мизерном объеме, на поверхность выводов. В сочетании с микротоками, протекающими на влажной крышке батареи, такая среда становится катализатором активного роста кристаллов сульфата свинца и оксидов меди.

Подобного рода коррозия со временем снижает проводимость в местах контактов АКБ, что способствует сначала недозаряду, а потом и ее неспособности крутить стартер. В итоге характерным последствием пренебрежения «гигиеной» клемм становится эффект так называемой ложной замены, когда пока еще исправная батарея отправляется в утиль. Ведь многие малоопытные водители, столкнувшись с затрудненным пуском мотора, особенно в зимний период, интуитивно идут по пути наименьшего сопротивления. Иначе говоря, бегут покупать новую АКБ.

Между тем, статистика сервисных центров свидетельствует, что примерно пятая часть аккумуляторов, сданных в утиль по причине «не держит заряд» или «не крутит стартер», вполне себе работоспособна.

Нужно лишь грамотно провести их десульфатацию, а также хорошенько зачистить клеммы АКБ и наконечники проводов в машине. Как правило, после этого емкость батарей удается восстановить до 85-95% от номинала.

Если этого не сделать, то старые, загрязненные наконечники проводов, посаженные на клеммы даже новой батареи, спустя короткий промежуток времени реанимируют проблему, но уже в более затратном варианте. Например, новый аккумулятор, вынужденный работать в режиме постоянного недозаряда или перегрева из-за плохих соединений, быстро растеряет свой ресурс.

А потому вывод очевиден: относиться к клеммам аккумулятора как к чисто механическому креплению — явная недооценка специфики работы электрооборудования автомобиля.

Грязный или слабо затянутый контакт превращает систему электропитания авто в источник нестабильности, от которой страдают и бортовая электроника, и ресурс батареи, и целостность проводки.

Профилактика отмеченных выше недомоганий АКБ хотя и довольно проста, но вполне эффективна. Первое — это регулярная (не реже одного раза в полгода) визуально-тактильная «ревизия» электрических соединений с их механической зачисткой до металлического блеска.

Второе — обработка клемм и накидных наконечников проводов специальными составами, исключающими прямой контакт с кислородом и влагой. Следует понимать, что это не дань традиции, а технически обоснованное требование, позволяющее сохранить работоспособность электрооборудования машины и аккумуляторной батареи на протяжении всего заявленного срока службы.

Что касается непосредственно средств защиты автоэлектрики, то здесь может быть рекомендована автохимия различного типа — и жидкостные спреи, и специальные аэрозоли, и пасты. Так, например, бывалые автомобилисты часто задействуют пластичную смазку для аккумуляторных клемм Batterie PolFett от немецкой Liqui Moly.

Практика ее применения показала, что данный препарат эффективно препятствует утечкам тока, существенно замедляет саморазряд автомобильных стартерных батарей и длительное время предохраняет их выводы, а также наконечники силовых проводов от различных видов коррозии. Одного тюбика подобного средства обычно хватает на два-три сезона.